Куда летают российские владельцы частных самолётов в условия санкций?

By Gleb Stolyarov; Euronews Travel и Reuters

Российские миллиардеры меняют Французскую Ривьеру и Сейшельские острова на Дубай и Турцию.

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За два года, предшествовавших войне в Украине, частный самолет Boeing 737, связанный с российским олигархом Владимиром Евтушенковым, облетел весь мир, побывав на Французской Ривьере, Мальдивах и Сейшельских островах, в мировых столицах и финансовых центрах.

В этом году, минуя места, которые давно облюбовали представители бизнес-элиты России, борт совершал полёты в бывшие советские республики - Киргизию, Казахстан, Беларусь, а также Китай, как показывают данные сервиса отслеживания рейсов Flightradar24.

По информации агентства Reuters, некоторые богатые и влиятельные россияне находят способы пользоваться личным авиатранспортом, что говорит как об упущениях, так и охвате западных санкций, введённых после начала вторжения в Украину. Впрочем, география их полётов существенно сузилась.

Где российские путешественники попадают под санкции?

Boeing, связанный с Евтушенковым, был в числе по меньшей мере 50 перерегистрированных частных самолётов, которым присвоили госномера РФ после того, как в феврале 2022 г. вспыхнули боевые действия. Об этом свидетельствуют данные национального авиационного реестра на начало августа, изученные Reuters.

По словам двух высокопоставленных лиц в российской авиационной отрасли, говоривших на условиях анонимности, некоторые из репатриированных воздушных судов связаны с известными политиками и бизнесменами.

Юрисдикции стран и гообразований, включая Арубу и остров Мэн, где были зарегистрированы некоторые из самолётов, соблюдают западные санкции. Это существенно затрудняет получение страховки, топлива и разрешений на полёты.

Переход самолётов под российский флаг позволяет им летать в страны, которые не ввели запрет на полёты или не подвергли санкциям отдельных путешественников.

Несмотря на такие манёвры, более половины российского парка частных и корпоративных самолётов, насчитывающего около 400 единиц, остаётся за границей или уже продано, оценил тот же источник.

Общее количество бизнес-джетов под российским флагом составляет 145 единиц, тогда как по состоянию на начало марта 2022 года их было 97.

В рамках санкционной политики российским самолётам запретили использовать своё воздушное пространство 27 стран Евросоюза, куда их владельцы раньше часто летали по делам и на отдых и где до войны были зарегистрированы многие связанные с ними частные борты.

Как олигархи путешествуют в обход санкций

По словам обоих источников в авиационной отрасли, занимающихся организацией полётов бизнес-джетов, некоторые олигархи летят из России в Турцию или страны бывшего СССР, а затем нанимают другие самолёты в аэропортах ЕС, при том условии, что эти лица не находятся под персональными санкциями.

Такие случаи фиксируют как минимум раз в неделю, добавил один из источников, не приведя конкретных примеров.

По данным таможенных органов, некоторые из репатриированных самолётов принадлежат государственным предприятиям и бизнесменам, которые либо непосредственно связаны с президентом РФ Владимиром Путиным, либо открыто поддерживают войну в Украине.

Также известно, что большинство воздушных судов вернулись в Россию из стран бывшего СССР, а также из ОАЭ и Турции.

Как и в случае с Boeing, связанным с Евтушенковым, многие перерегистрированные самолёты избегают пересечения воздушного пространства ЕС, осуществляя перелёты через страны, которые считаются дружественными России, свидетельствуют данные Flightradar24.

Владельцам частных самолётов подрезали крылья

В период с начала 2020 года до вторжения на Украину Boeing Евтушенкова выполнил несколько рейсов в Германию, Люксембург, Швейцарию и на Мальдивы, по одному - в Хорватию, Чехию и на Сейшельские острова, свидетельствуют данные Flightradar24.

Кроме того, самолёт 105 раз побывал в России, 17 - во Франции, по восемь - в Италии, Объединённых Арабских Эмиратах и Латвии, пять - в Великобритании и четыре - в Турции.

После начала вторжения Boeing до конца 2022 года летал между аэропортами Турции, ОАЭ, Омана и Казахстана, ни разу не заходя на территорию ЕС. За этот период он совершил всего 14 рейсов.

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Согласно реестру воздушных судов России, опубликованному на сайте Росавиации в августе, самолёт был зарегистрирован под российским флагом в конце декабря.

По данным таможни, его офицально ввезли в Россию 30 декабря из Бишкека. После его маршрут был в основном ограничен территорией РФ.

В текущем году Boeing Евтушенкова совершил 47 полётов по России и девять раз в Казахстан, Киргизию, Беларусь и Китай.