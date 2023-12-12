Если вы ищете зимнюю страну чудес, куда можно уехать отмечать Рождество, Euronews рекомендует эти пять самых снежных городов Европы.

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Рождественские праздники веселее, когда на улице лежит снег. Любите ли вы лепить снеговиков или хотите сидеть у камина и смотреть, как за окном падают снежинки, - пребывание в таком месте в Рождество обязательно наполнит ваше сердце радостью.

Поскольку снег постепенно исчезает на многих популярных горнолыжных курортах Западной Европы, путешествие в дальние края может стать единственным способом увидеть снежинки в праздничный период.

Компания по аренде жилья Holidu составила пятерку самых "белых" городов Европы по среднему количеству снежных дней в месяц в течение зимы, чтобы вы могли потеплее закутаться и насладиться праздничным настроением.

5. Хельсинки, Финляндия - 16,5 снежных дней в месяц

Хельсинки зимой Canva

На пятом месте оказалась финская столица Хельсинки с 16,5 снежными днями в месяц. Если вы хотите погулять на свежем воздухе, купите себе "пульку" - санки, которые продаются повсюду. Парк Синебрюхофф - популярное место для любителей катания на санках, там есть несколько отличных холмов.

Когда замерзнете, отправляйтесь греться в сауну, как местные жители. Здесь тоже есть из чего выбрать, включая знаменитую Löyly, в которой помимо трех саун работают ресторан и открытый бассейн.

Если вам посчастливилось побывать здесь в зимнюю пору, вы сможете даже прогуляться по замерзшему Балтийскому морю. Присоединяйтесь к местным жителям, которые катаются на коньках, лыжах и сверлят лунки для рыбалки.

4. Турку, Финляндия - 16,75 снежных дней в месяц

Река Аура в Турку на зиму замерзает Canva

Турку - старейший город Финляндии, расположенный на юго-западном побережье страны.

Один из самых необычных способов исследовать город - это катание на коньках. Зимой река Аура, протекающая через весь город, полностью замерзает, и вы можете кататься или прогуливаться по ней, чтобы посетить достопримечательности.

Если захочется культурно отдохнуть, загляните в музей Aboa Vetus Ars Nova, где под одной крышей объединены современное искусство и древние артефакты.

3. Эрфурт, Германия - 17,25 снежных дней в месяц

Эрфурт зимой Canva

На третьем месте расположился небольшой город Эрфурт, столица немецкой земли Тюрингия. Если вы ищете спокойный зимний отдых, а население города составляет всего 213 000 человек, то это место может стать для вас идеальным.

В городе 17,25 снежных дней в месяц и множество уникальных памятников средневековой архитектуры, включая собор Святой Марии, в котором в VIII веке был рукоположен Мартин Лютер, лидер протестантской Реформации.

Мост Крамербрюке с его открыточными зданиями - отличное место для зимних снимков, стоит заглянуть и в церковь Святого Северуса.

2. Вильнюс, Литва - 18,5 снежных дней в месяц

Зимний Вильнюс Canva

На втором месте столица Литвы Вильнюс, где в среднем 18,5 дней в месяц идёт снег. Вильнюс славится архитектурой в стиле барокко в историческом центре, который с 1994 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Если вы хотите окунуться в зимнюю атмосферу, то всего в 5 км от города находится горнолыжный курорт Лиепкальнис, откуда открываются потрясающие виды.

Почему бы не посетить Литовский национальный художественный музей, чтобы познакомиться с богатой историей искусства страны, или осмотреть уникальную уличную живопись города, исследуя его пешком.

1. Таллин, Эстония - 20,5 снежных дней в месяц

Вид с Вышгорода на заснеженный Таллин Canva

На первом месте с показателем 20,5 дней снега в месяц находится город Таллин, столица Эстонии.

Старая часть внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых городов в Европе.

Если вам по душе зимние виды спорта, то зимой таллинское Певческое поле превращается в центр развлечений, где можно покататься на сноуборде, лыжах и санках.

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Если пожелаете познакомиться с историей города, посетите церковь Святого Олафа XIII века. В ее шпиль около 10 раз ударяла молния, так что лучше поднимайтесь на смотровую площадку в ясный день.

Где еще в Европе бывает снежная зима?

В десятку самых снежных городов Европы вошли столица Украины Киев с 16 днями снега в месяц, литовский Каунас с 16 днями, а также французский Гренобль, столица Латвии Рига и австрийский Инсбрук с 15,5 днями.