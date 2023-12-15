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Братвурст за €21 и глинтвейн за €10: европейцы бегут с рождественских рынков

Может теперь приходить на рождественский рынок со своим термосом?
Может теперь приходить на рождественский рынок со своим термосом? Авторское право Canva
By Angela Symons
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"О, жирных сосисок ликующий вид," – писал Гейне. Теперь по всей Европе – от Будапешта до Эдинбурга – насладиться традиционной уличной едой в канун Рождества становится роскошью.

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В канун зимних праздников многие европейцы тратят без оглядки, но в этом году рост цен испортил рождественское настроение. 

В исследовании 2023 года рождественский рынок в Будапеште был признан лучшим в Европе, но после того как в меню появились хот-доги по €21, энтузиазм местных начал ослабевать.

При средней зарплате ниже €830 в месяц жителям венгерской столицы такое больше не по карману. Миска гуляша стоит 12 евро, голубцы – 17 евро.

Как отмечает туристка из южного города Печ Маргит Варга, "это не рассчитано на венгерские кошельки".

Но Венгрия – не единственная страна, столкнувшаяся с подобным ценовым шоком, поскольку продовольственная инфляция сохраняется на высоком уровне. 

Британские рождественские рынки – "ад на Земле"

Столица Шотландии с её зимними фестивалями и сказочными мощеными улочками гарантирует погружение в волшебство. 

Но в этом году рождественский рынок в Эдинбурге называют на платформе X "адом на земле" с "возмутительными ценами" и "грабительским отношением владельцев ларьков". Гамбургеры стоят 12 фунтов стерлингов (14 евро), билеты на колесо обозрения – 10 фунтов (11,60 евро), а за глинтвейн придётся выложить 7 фунтов (8 евро).

В Англии дела обстоят не намного лучше. В северо-восточном городе Йорк обычно можно рассчитывать на то, что праздничные гуляния обойдутся вам дешевле, чем в Лондоне. Но в этом году бургер с чипсами также стоит 12 фунтов стерлингов (14 евро), а глинтвейн – чуть более разумные 5 фунтов стерлингов (5,80 евро).

Это почти на одном уровне со знаменитой лондонской "Зимней страной чудес", где глинтвейн стоит 5,70 фунтов (6,60 евро), бургеры – до 14 фунтов (16,20 евро), а хот-доги – 8,50 фунтов (9,90 евро). В пиковое время прокатиться на гигантском колесе стоит 11 фунтов стерлингов (12,80 евро).

Цены на рождественском рынке в Ливерпуле также вызвали недоумение. Местная газета Liverpool Echo опубликовала в Фейсбуке список праздничных товаров, включая глинтвейн за 6,50 фунтов стерлингов (7,50 евро) и сардельки за 8 фунтов стерлингов (9,30 евро). Пользователи соцсети писали: "Вам придётся взять ипотеку, чтобы полакомиться столь утончённой едой" и "Я пойду в ближайший Greggs" – недорогую британскую сеть булочных.

Некоторые добавили, что в этом виноваты организаторы, а не владельцы ларьков, отмечая, что киоск среднего размера на рынке стоит 10 000 фунтов стерлингов (11 600 евро).

В Германии тоже выросли цены

В Германии, на родине рождественских рынков, праздничная традиция практически священна. Но это не защитило посетителей от инфляции.

Соцсети облетела фотография франкфуртской колбаски стоимостью 6 евро с аккуратной надписью "в этом году цены выросли".

В Берлине, по сообщениям, некоторые торговцы решили пропустить рождественские рынки в этом году, поскольку их прибыль сократилась. Местная телерадиокомпания RBB сообщает, что себестоимость сардельки в настоящее время составляет около 2,70 евро, что делает невозможным предложение цены в 3,50 евро, которая обычно ассоциируется у немцев с этой уличной едой.

Глинтвейн на рождественских рынках Берлина стоит от 4 до 10 евро. По данным опроса, проведённого немецкой компанией Civey, треть людей готовы потратить 3-3,99 евро, а четверть считает приемлемой цену менее 3 евро.

Но, как отмечает один комментатор, по крайней мере, на рождественские рынки Европы вход бесплатный.

В американском Сиэтле "окунуться в атмосферу праздника" можно за 20 долларов (18 евро), при этом за сувениры, еду и напитки придётся доплачивать.

Дополнительные источники • перевод: Alexander Kazakevich

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