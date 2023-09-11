Отказ от перелётов, автотранспорта и сверхпотребления: большинство швейцарцев положительно оценивают акции движения "Пятницы для будущего". И для трети это вылилось в конкретные действия.

Почти треть швейцарцев изменили свои привычки из-за акций "Пятницы ради будущего" экоактивистки Греты Тунберг, показало новое исследование.

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В прошлом месяце всемирному молодёжному движению, в рамках которого школьники проводят забастовки, требуя принятия мер по борьбе с изменением климата, исполнилось пять лет.

Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL) провела научный анализ на предмет того, как эти акции повлияли на экологический выбор людей.

Около 30% опрошенных жителей Швейцарии заявили, что они изменили своё поведение и привычки, связанные с транспортом, покупками и переработкой отходов.

Откуда взялись "Пятницы для будущего"?

Летом 2018 года Грета Тунберг вышла на одиночный пикет к зданию шведского парламента, призвав школьников и студентов пропускать занятия по пятницам и протестовать с требованием от политиков и правительств "быстрых и решительных действий" по защите окружающей среды.

К следующему году "Школьная забастовка за климат" стала общемировым движением, к которому присоединились около 4 млн учащихся в 150 странах.

В июне Грета окончила школу, что ознаменовало конец её школьного протеста. Но наследие юной активистки продолжает жить: каждую пятницу по всему миру проходят сотни манифестаций.

Как экопротесты повлияли на швейцарских граждан?

Сотрудники EPFL провели опрос жителей Швейцарии после протестов в октябре и ноябре 2019 года.

Более 1200 человек в возрасте от 18 до 74 лет, не принимавших участия в забастовках, ответили на вопросы привычках, так или иначе связанных с экологией.

Результаты, опубликованные на этой неделе, свидетельствуют о том, что большинство респондентов положительно относятся как к самой Грете, так и к движению "Пятницы для будущего". И для трети это вылилось в конкретные действия.

"Наши результаты показали, что люди стали лучше понимать, как их поведение влияет на окружающую среду, и что на индивидуальном уровне происходят значительные изменения", - говорит Ливия Фритц, один из авторов исследования.

Как именно изменили своё поведение швейцарцы?

Полученные данные говорят о том, что наибольшие изменения касаются трёх областей: транспорт, покупательские привычки и переработка отходов.

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Изменения в привычках, связанных с транспортом, включали в себя поиск альтернатив поездкам на работу на автомобиле, например, пешие или велосипедные прогулки, а также отказ от перелётов и выбор места отдыха ближе к дому.

Участвовавшие в опросе также отметили, что предпочитают покупать местные экологически чистые продукты, чаще питаются вегетарианской пищей и прилагают больше усилий для сокращения пластиковых отходов.

"Наше исследование показало, что подобная гражданская активность через коллективные действия может оказывать непосредственное влияние на общество, что подтверждает целесообразность таких действий", - говорит Ливия.

"Мы также увидели, что изменения, происходящие на индивидуальном уровне, могут привести к более широким по масштабам переменам в обществе, если они одновременно подкрепляются политическими действиями".