Туристический налог в Венеции: когда, кому и сколько придётся платить?

В Венеции вводят плату за однодневное посещение города. Так власти надеются уменьшить турпоток в выходные дни и в сезоны отпусков.

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Власти Венеции приступают к реализации своего давно задуманного плана по взиманию платы с туристов за однодневное посещение города.

Ввести туристический налог хотели ещё в начале этого года. Но решили повременить из-за логистических проблем и опасений, что это приведёт к падению доходов от туризма.

Плата за въезд в город призвана уменьшить наплыв иностранных гостей, побудить их к более длительному пребыванию в нём, в конце концов, улучшить жизнь местных жителей.

Каковы новые правила и сроки их действия?

Почему Венеция вводит налог на туристов?

В начале года Венеция едва избежала включения в список опасных объектов ЮНЕСКО в связи с тем, что чрезмерный туризм наносит ущерб её хрупкой экосистеме.

Государства-члены организации приняли во внимание планы по введению платного въезда в город, поэтому не стали вносить его в вышеобозначенный перечень.

В четверг мэр Венеции Луиджи Бруньяро заявил, что эта мера принимается вовсе не с целью получить дополнительный доход. Он назвал её "первым в своём роде экспериментом" по регулированию туристических потоков в одном из самых посещаемых мест в мире.

Власти хотят побудить туристов выбирать для экскурсий по итальянскому городу не самые "горячие периоды", а приезжать в другие дни.

"Мы пытаемся сделать город более комфортным для жизни в нём", - сказал Бруньяро на пресс-конференции, посвящённой пилотной программе.

Когда туристам придётся платить за посещение Венеции?

Начиная со следующего года, за въезд в город-лагуну нужно будет платить 5 евро.

Они будут взиматься в пиковые уикэнды и другие дни, когда посещаемость особенно высокая, с апреля по середину июля. Всего таких дней в году 29.

Гостям придётся оплачивать посещение Венеции в часы пик с 8:30 до 16:00. То есть приехавшие туда, скажем, на ужин или вечернее мероприятие платить не будут.

Но стоит отметить, что тут действует целый ряд исключений.

Туристическим налогом не облагаются жители города, уроженцы Венеции, студенты и рабочие, а также туристы, забронировавшие гостиницу или другое жильё.

Как можно забронировать билет в Венецию?

16 января начнёт работу сайт, на котором посетители смогут "забронировать" свой день в Венеции.

Заплатив 5 евро, туристы получат QR-код, который затем будут проверять на контрольных пунктах в семи точках города, в том числе на главном железнодорожном вокзале.

Посетители, зарезервировавшие номер в гостинице, должны будут ввести информацию о бронировании, чтобы тоже получить QR-код для предъявления на КП. Им платить не придётся, поскольку в счёт гостиницы уже будет включён сбор за проживание в Венеции.

Как Венеция делает туризм более экологичным?

Местный туристический сектор сильно пострадал из-за пандемии. Власти решили восстанавливать его, следуя концепции устойчивого развития.

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Кроме того, их стратегия предполагает создание условий с тем, чтобы жители не покидали Венецию. В последние десятилетия отток венецианцев на материк не прекращается.

под давлением ЮНЕСКО и защитников окружающей среды было принято решение запретить большим круизным судам проплывать мимо площади Святого Марка и по каналу Джудекка.

Разработчики стратегии делают ставку на "долгосрочных туристов", задавшись целью увеличить длительность пребывания гостей в городе, поскольку тогда они, как правило, тратят больше.

Мэр Венеции допускает, что новая программа наверняка будет давать сбои и потребуются поправки. Однако, по его словам, после долгих лет исследований и обсуждений, настало время её внедрять.