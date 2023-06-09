Euronews

В ЕС вступили в силу новые правила железнодорожных перевозок. Пассажиры, которые путешествуют с пересадкой, и люди с ограниченными возможностями получат больше прав, но железнодорожные компании смогут чаще не возвращать стоимость билета в случае отмены поездки.

Этим летом некоторые пассажиры, поезда которых были отменены или задержаны, могут потерять право на компенсацию.

Ранее европейские путешественники могли требовать возврата 25% от стоимости билета за задержку более чем на час и 50% за задержку более чем на два часа в большинстве случаев, но 7 июня в ЕС вступили в силу новые правила, освобождающие железнодорожных операторов от ответственности при определенных условиях.

Согласно им, компаниям не придется выплачивать компенсацию в случае "форс-мажорных" или чрезвычайных обстоятельств. Этот термин означает события, неподконтрольные железнодорожным операторам, — ураганы, наводнения, террористические атаки или пандемии.

При этом, к примеру, забастовки не считаются чрезвычайными обстоятельствами, и компаниям и дальше придется возвращать деньги или перебронировать пассажиров на другие поезда.

Еврокомиссия заявила, что этот шаг направлен на "установление равных условий с другими видами транспорта". В Брюсселе отметили, что в будущем будет разработана новая форма компенсаций, одинаковая во всем ЕС.

ЕС утверждает, что новые правила обеспечивают лучшую защиту пассажиров

Несмотря на изменения в условиях компенсаций, новые правила предусматривают ряд дополнительных мер защиты пассажиров.

Так, если пассажиру не предложено продолжить прерванную поездку в течение 100 минут, у него появляется право на "самостоятельное изменение маршрута". На практике это означает, что пассажир сможет купить другой билет на поезд или автобус, а затем получить от железнодорожной компании компенсацию "необходимой, уместной и разумной" стоимости нового билета.

В новых правилах есть и положения о билетах с пересадкой. В случае опоздания на неё у пассажиров теперь есть больше прав — среди которых возврат стоимости билета или компансация, бесплатное размещение (в случае если поездка не может продолжиться в тот же день) и питание.

"Нам нужны сильные и современные права железнодорожных пассажиров, чтобы привлечь больше людей на железную дорогу и способствовать достижению наших климатических целей, — говорит еврокомиссар по мобильности и транспорту Адина Вэлян. — Новые правила улучшат защиту железнодорожных пассажиров, сталкивающихся с задержками, отменами и пропущенными стыковками".

Как новые правила улучшат поездки для пассажиров с ограниченными возможностями?

Для пассажиров с ограниченными возможностями в правилах тоже есть небольшие улучшения — хотя, по мнению активистов, они все еще далеки от обеспечения беспроблемного проезда.

Теперь железнодорожные операторы не могут требовать, чтобы таких людей сопровождал другой человек, за исключением крайней необходимости. В этом случае сопровождающий имеет право на бесплатный проезд и место рядом с человеком, которому он помогает.

Период предварительного уведомления о просьбе о помощи также сокращен до 24 часов, а железнодорожные станции должны иметь центральный контактный пункт для таких просьб. Это значительно меньше, чем на других видах транспорта, где для автобусов требуется 36 часов, а для самолетов и паромов — 48 часов.