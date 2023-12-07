Германия: 24-часовая забастовка машинистов приведёт к отмене тысяч поездов

By Euronews

Это уже четвертная забастовка для Deutsche Bahn в этом году. Профсоюз машинистов требует сокращения рабочей недели и повышения зарплат

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Машинисты поездов национальной железной дороги Германии Deutsche Bahn проведут 24-часовую забастовку с вечера четверга до вечера пятницы.

Товарные поезда остановятся в 18:00, пассажирские — в 22:00.

Забастовка затронет поезда дальнего и регионального следования, а также пригородные поезда в Берлине и Гамбурге.

Эта стачка стала четвертой по счету для Deutsche Bahn в этом году.

Члены профсоюза GDL добиваются повышения зарплаты на €555 в месяц и сокращения рабочей недели для сотрудников, трудящихся посменно, с 38 до 35 часов при сохранении полной зарплаты.

На что Deutsche Bahn ответила отказом, ссылаясь на нехватку рабочей силы, и предложила повышение окладов на 11%.

Профсоюз уже начал голосование среди своих членов по поводу полномасштабной забастовки и планирует объявить результаты 19 декабря.