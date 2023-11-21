От обширных подземных погребов до пологих виноградников – в винодельческих регионах Молдовы найдется что-то для каждого любителя вина. Наш корреспондент исследует культуру и традиции страны.

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Молдова – небольшая страна с огромной страстью к вину и тысячелетними традициями виноделия.

Здесь сосредоточено наибольшее количество виноградников среди всех стран мира, а также находятся два крупнейших в мире подземных винных погреба.

В этом выпуске программы Explore корреспондент Euronews Анка Улеа знакомится с богатой культурой и живописными пейзажами самых знаменитых винодельческих регионов Молдовы.

На поезде она спускается на 100 м под землю, чтобы посетить погреб Криковского винного завода, где хранится национальная коллекция Молдовы, насчитывающая 1,3 млн бутылок со всего мира.

Анка узнает о знаменитом игристом вине Крикова, которое производится по традиционному французскому методу, разработанному монахом Домом Периньоном.

Чтобы увидеть с высоты птичьего полета плодородные земли, на которых производится молдавское вино, Анка поднимается на воздушном шаре, пролетая над виноградниками, холмами и лесами.

После знакомства с монастырем XV века, высеченным в склоне горы Старый Орхей, одном из самых любимых природных объектов Молдовы, Анка пробует блюда молдавской кухни в сочетании с вином на винодельне Chateau Vartely, отмеченной наградами.

Chateau Vartely – один из лидеров нового виноделия в Молдове, использующий новые технологии для привлечения молодого поколения любителей вина.