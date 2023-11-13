Баку: на перекрестке эпох и традиций

В серии репортажей, посвященных Азербайджану, мы приглашаем вас в столицу, Баку. От Девичьей башни до футуристических небоскребов - город олицетворяет собой эстафету времен.

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Баку - город, где встречаются континенты и гармонично сосуществуют традиции и современность Наш корреспондент Чинция Рицци открывает для себя новые грани столицы республики, расположенной на перекрестке Восточной Европы и Западной Азии и прозванной "Страной огней".

Город в городе

Ичери-Шехер - местное название Старого города Баку. Древняя сеть очаровательных переулков в стенах XII столетия - важнейший архитектурный заповедник, он внесен в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гуляя здесь, легко заблудиться среди исторических памятников и магазинов, лавок, торгующих традиционными изделиями ремесленников. В Старом городе нельзя пройти мимо Девичьей башни, символа Баку, а также великолепного Дворца ширваншахов, резиденции династии, правившей этим историческим регионом с IX по XVI века.

В стенах старого города: вид на Девичью башню. Euronews

Эстафета времен

Из репортажа мы также узнаем о важнейшем азербайджанском ремесле - ковроткачестве, оно зародилась здесь 5 тысяч лет назад и процветает по сей день.

Ковры ручной работы - визитная карточка Азербайджана. Euronews

Ну а за стенами Старого города раскинулся город современный - с его захватывающими дух видами, головокружительными небоскребами и Центром Гейдара Алиева, шедевром знаменитой Захи Хадид.