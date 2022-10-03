Азербайджан расположен на границе Восточной Европы и Западной Азии и представляет собой переплетение культур и традиций. На востоке его берега омывает Каспийское море. Соседние государства – Иран, Турция, Грузия и Россия – помогли превратить Азербайджан в ту уникальную страну, которой он является сегодня.

Некогда входивший в состав Советского Союза, Азербайджан провозгласил независимость в 1991 году. Это одно из немногих светских государств в регионе, где мирно сосуществуют мусульманские, христианские и еврейские общины.

Такое смешение разных культур и религий делает страну интересной и разнообразной. Наряду с древними достопримечательностями вы найдете неоклассическую, барочную и исламскую архитектуру; здесь находится и отмеченное наградами здание покойного архитектора Захи Хадид.

Азербайджан богат и природными чудесами, среди которых прекрасные горы и бурлящие грязевые вулканы.

Но богатое культурное наследие Азербайджана – не единственное, что делает эту кавказскую страну привлекательным направлением. Здесь есть чем заняться, независимо от того, ищете вы место, где провести летний отпуск или где покататься на лыжах зимой.

После введения в действие электронных виз в 2017 году туризм процветает. Вы можете найти широкий выбор мест для проживания – от хостелов до высококлассных отелей.

Если вы приедете весной, обязательно побывайте на народном празднике Новруз, здесь вы сможете почувствовать дух традиционной азербайджанской культуры. Если желаете провести зимние каникулы на лыжах, отправляйтесь в горы, на курорты Шахдаг и Туфандаг. Лыжный сезон длится с декабря по март.

В Азербайджане проходит немало международных мероприятий – от Гран-при Формулы-1 в Баку до Международного фестиваля музыки в Габале.

Представляем вам наши любимые места, которые стоит посетить, в какое бы время года вы ни приехали.

Чем заняться в Баку?

Старый город Баку, Ичери-Шехер, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, окружен крепостными стенами XII века Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

Расположенный на берегу моря город Баку представляет собой причудливое сочетание старого и нового. Одна из доминант города – архитектурный комплекс "Пламенные башни", отражающий значение огня в азербайджанской культуре. Ведь само название страны – Азербайджан – означает "защитник огня".

Старый город, известный как Ичери-Шехер, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он окружен оборонительными стенами XII века. Здесь находится Музей миниатюрной книги, где хранится самый маленький в мире экземпляр размером всего 2x2 мм.

Чтобы приобщиться к культуре, обязательно посетите Музей современного искусства, где можно познакомиться с работами азербайджанских художников, начиная со II века до наших дней.

Если хотите проникнуть в самое сердце столицы, стоит посетить столичные базары. Зеленый рынок - самый большой в городе. Он полон специй, экзотических фруктов, соков. Это идеальное место, чтобы запастись свежей и вкусной едой. Если хотите избежать столпотворения, приходите пораньше и наслаждайтесь душистыми ароматами и красочными прилавками.

Рынок "Тезе базар" - отличное место для покупки знаменитой белужьей икры, местного меда и трав. На рынках можно попробовать и классические азербайджанские блюда, включая плов, приправленный шафраном и ароматными травами, а также пити – традиционный суп из баранины с овощами.

Плов с тыквой – традиционное блюдо на основе риса в регионах Лянкяран и Астара Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Ilqar Azimov

Пеший туризм в Азербайджане

Один из лучших способов узнать получше Азербайджан – пройтись по его дорогам и пешеходным тропам. Если вы не знаете, с чего начать, Совет по туризму Азербайджана разработал четыре маршрута, которые проведут вас по самым живописным местам.

На севере страны мы рекомендуем вам посетить Хыналыг, самую высоко расположенную и отдаленную деревню в стране. Она появилась еще в бронзовом веке, около 4 000 лет назад, и является домом для народа хиналуг, ведущего кочевой образ жизни. Отсюда открываются панорамные виды на зеленые долины. Это идеальное место для посещения в теплые летние месяцы.

Чтобы почувствовать вкус юга, остановитесь в деревне Сим в центре Талышских гор. Тут много покрытых мхом скал и тысячелетних деревьев, что придает селению волшебную атмосферу.

Пешая прогулка через лес к водопаду в деревне Сим в Талышских горах станет незабываемым приключением Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

В окружении мандариновых садов вы сможете полюбоваться видом на Каспийское море вдалеке, отведав местного чая, варенья и меда. Местные гиды проводят вас к соседним с деревней Сим водопадам, которые каскадами падают с мшистых скал.

Национальные парки

Чтобы получить максимум удовольствия от пребывания в Азербайджане, загляните в национальные парки, расположенные по всей стране. Ширванский национальный парк занимает площадь 55 гектаров и является одним из лучших мест для наблюдения за птицами. Здесь обитает 34 вида пернатых, а в зимние месяцы можно увидеть стаи фламинго. Это еще и отличное место для посещения впечатляющих грязевых вулканов Азербайджана. Всего в парке три таких вулкана, извергающих жидкую грязь и нефть, – настоящее удовольствие для любителей природы.

Ширванский национальный парк – одно из лучших мест в Азербайджане для наблюдения за птицами. Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Rustam M

Если же вам больше по душе рыба, посетите Загатальскую форелевую ферму. Этот уникальный агро-туристический объект, расположенный на северо-западе страны, окружен пышным лесом. Закажите экскурсию, чтобы узнать, как выращивают форель, попробуйте блюда из свежей рыбы в фермерском ресторане. При желании, вы можете сами себе поймать ужин.