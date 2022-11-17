Высокогорный Азербайджан: скрытые вершинами жемчужины

В новом выпуске программы "Исследуя Азербайджан" мы отправляемся в один из самых отдаленных регионов на севере страны и совершаем поход по тропам Большого Кавказа.

Село в окружении вершин

Первая остановка - село Хыналыг, одно из самых высокогорных в Азербайджане. Оно расположено на высоте в 2350 метров и окружено горными пиками, один из которых превышает 4-тысячную отметку. Крутые известняковые и гранитные скалы на протяжении веков отделяют деревню от остального мира, Хыналыг и сегодня остается труднодоступной точкой. Рахман, местный житель и гид, знает об этом районе все.

Уникальная застройка села уходит корнями в древность. Euronews

"Деревня Хыналыг возникла 5 тысяч лет назад, - рассказывает он. - Сегодня там примерно 2 100 человек. С древности люди живут здесь в основном за счет сельского хозяйства и овцеводства".

Изолированность села позволила местным жителям сохранить традиции, они передаются из поколения в поколение.

Где крыша, где терраса?

Одна из ярких особенностей Хыналыг - застройка, старинные каменные дома здесь стоят один на другом. "Село расположено на холме, - комментирует Рахман, - и дома действительно построены так, что являются продолжением друг друга: крыша одного служит террасой для того, что находится выше. Поэтому деревня похожа на крепость".

Гид показывает один из самых старых домов села, дверь открывает 80-летний Муштах. Он родился в этом доме, сегодня живет здесь с семьей сына. "Я помню эти стены с детства. Все мои предки жили здесь, думаю, дому лет 500", - рассказывает мужчина.

Убранство традиционного дома. Euronews

В традиционных домах Хыналыга полы и стены покрыты коврами, причем у каждой семьи - свои узоры. В прошлом девочек учили ткать с раннего детства, чтобы изготовить ковры для приданного. "Моя сестра занималась ковроткачеством, ее научила мать, - вспоминает Муштах. - Это древняя традиция в нашем доме".

На пути к каньону Крыз

Мы покидаем Хыналыг и начинаем восхождение по маршруту, ведущему к селу Крыз.

Головокружительный каньон. Euronews

Два час пути по впечатляющей тропе, и вот, наконец, видна деревня, история которой насчитывает 4 тысячи лет. В высокогорном селе проживает всего 200 человек, и у местных - свой диалект. Одноименный водопад на вершине знаменует окончание путешествия.