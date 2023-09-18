Сказочные деревни и тропы: пять лучших маршрутов в горах Азербайджана

By Euronews

Азербайджан - страна удивительных природных ландшафтов. Более половины ее территории занимают горы, туда мы и приглашаем отправиться. А чтобы лучше ориентироваться, предлагаем вам пять лучших маршрутов, выверенных местными гидами.

В Азербайджане проложены одни из самых впечатляющих в мире пешеходных маршрутов, путешественников здесь ждут нетронутые природные ландшафты, горизонт, иссеченный горными вершинами, и россыпи отдаленных деревень.

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Здешние маршруты доступны для всех уровней подготовки, но это не значит, что речь идет о простой прогулке по парку. Готовые приложить усилия будут вознаграждены захватывающей дух красотой. Если вы готовы к приключениям, вот пять лучших маршрутов и важные рекомендации от гида Турала Мехбалиева из компании Outdoor Caucasus.

Галахудат - Хыналыг - высокогорная жемчужина

Расстояние/продолжительность: 8 км/3 часа

Маршрут начинается в Галахудате и пролегает по 8-километровой тропе с указателями. Весь путь займет около 3 часов и доступен для всех уровней подготовки.

Вы начинаете восхождение от села Галахудат, над которым стоит самая высокая вершина Азербайджана - Базардюзю. Основная часть маршрута идет по широкой ровной дороге, с нее открываются виды на удивительные скалы Гызылгая и пышную долину Гудялчай.

Откройте для себя древнейшее высокогорное село Хыналыг. Azerbaijan Tourism

Ваш пункт назначения - Хиналыг, одно из древнейших поселений региона. Дома здесь размещены в удивительной конструкции на скале. Местная община ведет свою родословную от пророка Нуха и сохранила самобытный язык и традиции.

Побродите по центру села, который наш гид называет "живым музеем древней архитектуры", там трудятся ремесленники, занимаясь ткачеством, гончарным делом, изготовлением ковров. Здесь же находится небольшая чайная, где горячий напиток подают в традиционном самоваре, и гостевые дома, где можно поесть и отдохнуть.

От деревни Сим до водопада в сказочном лесу

Расстояние/длительность: 6,5 км/3 часа

Этот 3-часовой маршрут начинается в деревне Сим, расположенной в самом сердце Талышских гор. Жизнь в селе сосредоточена вокруг пчеловодства, скотоводства и выращивания овощей.

Свежие потоки водопада Сим. Azerbaijan Tourism

Сим как будто сходит со страниц книг Толкиена - тысячелетние деревья и поросшие мхом скалы между домами создают особую атмосферу. Поблизости есть кемпинг, принимают туристов и местные семьи.

От села можно отправиться по кольцевому маршруту в 6,5 км через Национальный парк Гиркан: вы пройдете мимо фруктовых мандариновых садов и увидите сверкающее Каспийское море. Поход закончится у водопада Сим - сказочного места для освежающего купания после субтропической влажности леса.

Чирагли - пик Джавадхан - величественные горы

Расстояние/продолжительность: 13,9 км/5,5 часа

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Маршрут начинается в деревне Чираглина на берегу реки Ганджачай и в тени горы Гошгар. Большая часть пути - грунтовая дорога и горные тропы. Здесь мало деревьев и растительности, в фокусе внимания путешественников - горные пейзажи Кяпаз, Гошгар и Муровдаг. Турал Мехбалиев не устает напоминать туристам о необходимости придерживаться указателей, чтобы не заблудиться и не нанести ущерб окружающей среде.

И вот вы вышли к вершине! Там находится памятник Джавад-хану, последнему хану Гянджинского ханства, правившему в 1786-1804 годах. Скульптура представляет собой профиль вождя с гербом Гянджи, окруженный оградой, она символизирует ханское войско.

Туристов ждет подробная разметка троп. Azerbaijan Tourism

В селении Чирагли и дальше по дороге к месту назначения есть источники воды, а вот съестные припасы пополнить негде: возьмите с собой провизию!

В период с мая по октябрь в этом районе могут останавливаться пастухи, и туристам следует остерегаться собак. "Всегда помните, что они обучены защищать лагерь, овец, - говорит Мехбалиев. - Но если вы заблудились или у вас проблемы, пастухи, конечно, вам помогут".

Лаза - Кузун - живописные долины и водопады

Расстояние/длительность: 6,5 км/2,5 часа

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Эта тропа соединяет два древних поселения в Гусарском районе. Первое - село Лаза, где давно существует сеть гостевых домов, а также кафе и продуктовый магазин. Маршрут проходит по горному перевалу, который в летние месяцы покрыт пышной растительностью, а зимой снегом.

Если вы собираетесь туда в холодное время года, Мехбалиев советует следить за прогнозом погоды: ситуация в горах меняется очень быстро. По пути следования открывается захватывающий вид на водопады-близнецы, низвергающиеся в долину Гусарчай.

Гусарчайская долина: пышная зелень и величественные скалы. Azerbaijan Tourism

На этом участке готовьтесь совершить два восхождения. На первой остановке вам откроется вид на зеленую Гусарчайскую долину на фоне высоких вершин Гизилгая и Шахдага. Затем вас ждет спуск и - позднее - новый подъем. Ну а последний участок пути вниз через густой лес приведет вас в село Кузун с разноцветными домами; коренные жители этого места - лезгины.

Горы Кэнди-Кэйн - сюрреалистические пейзажи

Двигаясь на запад по шоссе Губа-Баку в направлении горного селения Алтыагай, вы проедете через долину фантастической красоты. По обеим сторонам - волнистые холмы с психоделическими "росчерками" красного, розового, оранжевого и мелового цвета. Британский писатель- путешественник Марк Эллиотт, автор бестселлеров по Азербайджану, как-то назвал эту местность "карамельной", в итоге названы прозвище "Кэнди Кэйн" прижилось.

Карамель и молоко: так выглядят горы "Кэнди-Кейн". Azerbaijan Tourism

Считается, что столь необычные цвета связаны с присутствием в горной породе соединений железа и что со временем слои обнажились. Внимательно вглядывайтесь в землю во время прогулки: вы можете заметить там крошечные окаменевшие останки древнего моллюска - белемнита.

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В здешних горах проложено несколько небольших маршрутов. Вы хорошо ориентируетесь, вооружены системой GPS? Тогда смело в путь!

Мехбалиев рекомендует дойти до горы Бейбаим или до Бешбармагa. "Они находятся совсем рядом с автотрассой, что позволяет припарковать машину неподалеку и отправиться в пеший поход", - поясняет он.

Есть и другой вариант - заказать экскурсию или организованный поход с турфирмой.