Гёйгёль: немецкое наследие Азербайджана

Знаете ли вы, что история виноделия в Азербайджане насчитывает 4 000 лет? Из столицы Баку мы отправляемся в колыбель винодельческой промышленности страны.

Мы находимся в Гёйгёле, на старейшей действующей винодельне в Азербайджане. Начало современному виноделию здесь в 1860 году положили немецкие иммигранты. Оно неуклонно развивается, и лучшее время для посещения - период сбора урожая.

У Гёйгёльского винного завода - более 500 гектаров виноградных лоз. Это одно из самых крупных хозяйств в Азербайджане.

Агрономы винодельни объяснили нам, что некоторые из встречающихся здесь лоз имеют свою историю.

Фаик Гусейнов, агроном, Xan Winery: "До советской эпохи, в 18 и 19 веках в Азербайджане произрастало более 200 сортов винограда. В советский период виноградарство было полностью уничтожено в рамках борьбы с алкоголизмом. Выжили только 38 сортов".

Сегодня на винодельне выращивают пятнадцать сортов винограда, чаще всего с Кавказа и Европы. Это, например, французский Каберне Совиньон. Среди этих виноградных рядов есть и два сохранившихся местных сорта.

Фаик Гусейнов, агроном: "Это Мадраса и Баяншира, и из них получаются отличные вина. Баяншира отлично подходит для производства игристых и сухих вин".

После ручного сбора виноград доставляют на главный завод для переработки. Расим скрупулезно проверяет качество урожая. Он работает здесь главным виноделом уже 32 года.

В этом году собрано около 4.500 тонн белого и красного винограда. Они превратятся в широкий ассортимент вин для местного и международного потребления.

Погреб - это место, где происходит волшебство.

Расим Омаров, главный винодел Xan Winery: "В этом погребе у нас 152 небольшие французские дубовые бочки, которые используются для выдержки вина. Мы производим водку, бренди, красное и белое вино, а также игристые вина".

Компания была основана немецкими поселенцами, братьями Форер и Хуммель. Сейчас эти огромные бочки хранятся как напоминание о тех временах, как музейные экспонаты.

Расим Омаров: "Каждая из 19 дубовых бочек, которые вы видите здесь, вмещает 8 тысяч литров. Они использовались для выдержки и подготовки вина к розливу".

Немецкие иммигранты не только оставили в регионе культуру виноделия, но даже основали город Гёйгёль, где находится винодельня. Их наследие особенно четко отражено в архитектуре центра города.

Рита Ибрагимова, директор Музея истории Гёйгёля:"Немцы прибыли сюда из Кёльна в 1817 году. Они поселились на пяти улицах и через год основали город. В то время они назвали его Хеленендорф".

Немцы жили в Азербайджане до 1941 года. После нападения нацистов на Советский Союз Москва издала указ о высылке немцев с Кавказа.

Мы отправились посмотреть на дом последнего немецкого жителя города.

Рита Ибрагимова: "Добро пожаловать в дом Виктора Кляйна".

Виктор Кляйн сумел избежать высылки и прожил здесь всю свою жизнь.

Рита Ибрагимова:"Виктор Кляйн жил в этом доме с 1935 по 2008 год. Как и все немцы, жившие здесь, он был любителем вина".

Неудивительно, что в доме мы нашли погреб, машину для отжима винограда и инструменты, которые являются свидетельством давней семейной традиции.

Рита Ибрагимова: "Эта машина досталась нам в наследство от деда Виктора, который привез ее из Тбилиси".

Немецкая община играла важную роль в экономической, социальной и культурной жизни региона. Мы познакомились с ее наследием на винном заводе в Гёйгёле.

Мы не смогли бы полностью оценить подлинный вкус Азербайджана без путешествия по некоторым из его виноградников. И это еще не все.