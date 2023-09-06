Италия, Франция, Испания: где рай для карманников?

Восторг от увиденного может быстро смениться горечью утраты.

Стать жертвой карманников и остаться без денег и документов за границей – кошмар для тысяч путешественников.

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В оживлённых районах и вблизи популярных достопримечательностей туристам приходится быть особенно бдительными.

В каких странах вы чаще всего подвергаетесь риску и как защититься от уличных воров?

Зона риска

Эксперты агрегатора страховок для путешественников Quotezone составили рейтинг европейских стран по степени риска, связанного с уличными кражами.

Компания использовала отзывы отпускников для подсчета количества упоминаний о карманниках вблизи пяти крупнейших туристических достопримечательностях каждой страны.

По результатам исследования, популярной у иностранцев страной, где вас с самой высокой долей вероятности ограбят, если вы зазеваетесь, оказалась Италия.

Приехавшие полюбоваться Колизеем, фонтаном Треви и римским Пантеоном, а также Миланским собором и Галереей Уффици во Флоренции оставили 1906 онлайн-отзывов об уличных кражах в 2022 году.

Это соответствует 463 упоминаниям о карманниках на каждый миллион посетителей главных достопримечательностей Апеннин, что является самым высоким показателем среди всех европейских стран.

Франция занимает второе место по количеству упоминаний о карманниках – 283 на миллион посетителей. Все пять достопримечательностей, за которыми наблюдали эксперты Quotezone, находятся в столице страны – Париже.

Нидерланды заняли третье место по индексу карманников.

Несмотря на плохую репутацию Барселоны, Испания заняла лишь шестое место в списке. В отзывах было в пять раз меньше упоминаний о воровстве, чем в Италии.

Странами с наименьшим количеством сообщений о карманниках оказались Ирландия (30 упоминаний на миллион посетителей) и Польша (18).

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Как защититься от карманников?

"ЧП может произойти где угодно, а популярные достопримечательности – это удобные места, где преступники могут завладеть кошельками и сумками туристов, пока те пребывают под впечатлением от увиденных красот ", – говорит Грег Уилсон, основатель и генеральный директор Quotezone.

"Такие культовые достопримечательности, как Эйфелева башня в Париже и фонтан Треви в Риме, особенно популярны среди карманников, поскольку они могут передвигаться незаметно среди большого скопления людей", – отмечает он.

Эксперт рекомендует туристам оставлять ценные вещи, например, дорогие украшения, в сейфе в отеле. Уилсон также советует обзавестись сумкой "кросс-боди" с крепким ремнём, которая застегивается на молнию, или даже протестировать пояс для денег.

"Старайтесь никогда не оставлять личные вещи без присмотра, поскольку страховые компании требуют от путешественников "разумной осторожности" и могут отклонить страховые заявления о краже, если вещи были оставлены без присмотра", – предупреждает Уилсон.

"Важно также написать заявление в полицию, если вы стали жертвой карманника, так как это будет подтверждением страхового случая", – добавил он.

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Также полезно иметь цифровые и бумажные копии важных документов. Загрузите приложение "Найди мой телефон" и убедитесь, что все ваши данные сохранены в резервной копии, а фотографии автоматически загружаются на один из облачных сервисов.