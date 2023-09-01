By Mark Temnycky, Journalist, Nonresident Fellow, Atlantic Council’s Eurasia Center

Отпуск и зарубежные поездки - это роскошь, и запрет на выезд российских граждан за границу заставит их задуматься о действиях их правительства, пишет журналист Марк Темницкий.

Поднявшись на гору в сырой летний день, мы с кузенами и кузинами достигли вершины крепости Святого Иоанна в Которе. С вершины, возвышающейся почти на 300 метров над черногорским прибрежным городом, открывается прекрасный вид.

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Переведя дух, мы полезли в сумку и достали украинский флаг. По сложившейся традиции мы всегда фотографируемся с ним во время наших ежегодных поездок.

У крепости мы на секунду задержались, чтобы попозировать с флагом, и попросили путешественника нас сфотографировать. В этот момент другая группа туристов одарила нас неприятными взглядами.

"Украинцы", - прорычал один из них по-русски с холодным презрением в глазах.

Мы быстро закончили фотографироваться, собрали флаг и спустились в крепость. По мере того как наша группа продолжала прогулку, дискомфорт становился все более ощутимым, когда мы натыкались на других русских туристов, которые провожали нас такими же взглядами.

Неужели в России всем промыли мозги?

К сожалению, это был не единичный случай. После этой встречи в Черногории я столкнулся с подобными случаями на Кипре и в Греции.

Во время этих поездок российские туристы не стеснялись смотреть на меня и делать осуждающие замечания по поводу того, что я украинец.

Такова Россия сегодня. За последние 19 месяцев многие назвали вторжение России в Украину "войной Путина", возложив вину за сложившиеся обстоятельства на российского президента.

Люди отдыхают на террасе ресторана на Патриарших прудах в Москве, август 2023 года. AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Но ненависть к украинцам испытывает не только Владимир Путин. По данным последних опросов, большинство россиян поддерживают агрессию своей страны против Украины.

Участники опроса также заявили, что хотят продолжения войны. Это не мнение и не выражение свободолюбивого народа.

Кто-то может возразить, что российские граждане находятся под сильным влиянием российской пропаганды. В конце концов, Кремль контролирует СМИ и социологические центры в России.

Однако трудно поверить, что в стране с населением 143 млн. человек все граждане подвергаются промыванию мозгов.

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Пока горит Украина, россияне отдыхают на пляже

Война России разрушительна. За последние 19 месяцев погибли десятки тысяч украинцев. Многочисленные города и села были разрушены.

Сельское хозяйство Украины разрушено, и некоторые эксперты считают, что для восстановления страны потребуется более 1 трлн. евро.

Еще хуже то, что четвертая часть населения Украины стала вынужденными переселенцами. По оценкам ООН, "90% беженцев из Украины - это женщины и дети".

Кроме того, с начала войны в феврале 2022 года в Украине действует военное положение, в соответствии с которым мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покинуть страну.

У этих украинских мужчин, женщин и детей нет возможности отправиться этим летом в отпуск или на поиски экстравагантных приключений.

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Вместо этого они постоянно живут в страхе, пытаясь избежать опасностей, связанных с продолжающимся российским вторжением.

Почему российские туристы должны иметь привилегию отправляться в роскошные европейские путешествия, если они поддерживают зверства, совершенные их страной в Украине?

Раненый мужчина в Чернигове, август 2023 года AP Photo/Efrem Lukatsky

Пока украинцы ищут защиты от нападений, граждане государства-агрессора живут спокойно. По данным агентства France24, в 2022 году за границу выехало 22,5 млн. российских граждан, что на 3,4 млн. больше, чем в 2021 году.

Эти туристы посещали пляжи и крупные города в то время, когда миллионы украинцев постоянно прятались от российских ракетных ударов в бункерах и убежищах.

В этом есть что-то морально неправильное. Почему российские туристы должны иметь привилегию отправляться в роскошные европейские приключения, поддерживая зверства, совершаемые их страной на Украине?

Отпуск - это роскошь

Справедливости ради следует отметить, что международное сообщество уже ввело жесткие санкции против России, такие как отключение нескольких российских банков от SWIFT, исключение Российской Федерации из международных групп, таких как G20 и Совет Европы, а также запрет на участие российских спортивных команд в международных соревнованиях. Но можно сделать и больше.

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Введение ограничений на выдачу виз российским туристам стало бы мощным сигналом для россиян.

Отпуск и поездки за границу — это роскошь, и запрет российским гражданам выезжать за границу заставит их задуматься о действиях своего правительства.

Надписи на английском и русском языках на уличном рынке в туристическом торговом районе в турецком Белеке, март 2022 г. AP Photo/Riza Ozel

До сих пор миллионы граждан свободно путешествовуют, будто ситуация в Украине нормальная. Однако россияне должны нести ответственность за действия своего правительства.

Отпуск и зарубежные поездки - это роскошь, и запрет на выезд российских граждан за границу заставит их задуматься о действиях их властей.

В ЕС сохраняются разногласия по поводу приема российских гостей

В определенной степени Европейский Союз начал вводить ограничения. Такие страны, как Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша, заявили, что они "запретят въезд россиянам, имеющим туристические визы Шенгенской зоны".

Эти страны считают, что россиянам нельзя разрешать поездки в Европу, пока продолжается незаконное вторжение.

Они также считают, что необходимо оказать дополнительное давление на Российскую Федерацию с целью прекращения войны.

Мужчина позирует рядом с картонными Владимиром Путиным и Си Цзиньпином в Москве, июнь 2023 года NATALIA KOLESNIKOVA/AFP or licensors

Однако внутри ЕС существует раскол. В то время как представители Восточной Европы выступают за ужесточение наказания, страны Западной Европы придерживаются иной позиции.

В одном из репортажей Euronews отмечалось, что Германия, Франция, Португалия и Испания считают, что Европа не должна полностью отгораживаться от России.

Но такие мнения лишь дают понять россиянам, что их правительство может продолжать делать все, что ему заблагорассудится, не подвергаясь более суровым наказаниям.

Проблема отмывания денег

Помимо моральной дилеммы, запрет на выдачу виз российским туристам позволил бы также бороться с притоком "грязных" денег в крупные европейские столицы.

В течение многих лет европейские чиновники призывали ужесточить законы, направленные на борьбу с отмыванием российских денег, отслеживание российских денег и даже создать целевую группу по изучению финансового влияния России в Европе.

Эти усилия исчерпали себя, они медленны и требуют много времени.

Реализация визовой политики, которая ввела бы ограничения или запреты на посещение Европы для российских туристов, резко сократила бы приток российских денег.

Черногория, март 2022 года SAVO PRELEVIC/AFP or licensors

Тем не менее, проведение визовой политики, ограничивающей или запрещающей въезд российских туристов в Европу, позволит резко сократить поток российских денежных средств.

Кроме того, европейские правительства должны продолжать замораживать и арестовывать активы российских политиков и олигархов.

Это поможет Европе в борьбе с коррупцией и приведет к продолжению антикоррупционных усилий в крупнейших европейских столицах, поскольку они исключат использование российских денег.

Пришло время показать, что последствия будут

Продолжающееся вторжение Российской Федерации в Украину стало смертоносным и катастрофическим.

Но в то время как украинцы продолжают страдать, российские граждане пользуются преимуществами европейских поездок. Настало время для ЕС занять более жесткую позицию в отношении российских туристических виз.

Россия должна быть наказана по всей строгости за войну в Украине, и эти наказания не должны ослабевать до тех пор, пока не закончится война, не будут восстановлены границы Украины 1991 года и не будет отстроена страна.

Только тогда россияне смогут осознать последствия своих действий.

Отпуск и международные поездки - это роскошь, а не право. Пора научить россиян этому.

Марк Темницкий - аккредитованный журналист-фрилансер, освещающий евразийскую проблематику, и неофициальный научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.

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