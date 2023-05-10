Интерпол просит помощи в работе над нераскрытыми преступлениями

Более 20 убийств, так и нераскрытых полицией нескольких стран, теперь станут предметом общественной кампании Интерпола по поиску информации о жертвах

Трагедия, не разрешенная по сей день. Интерпол начинает кампанию по идентификации останков 22 женщин, которые были найдены в Германии, Нидерландах и Бельгии на протяжении последних 30 лет.

Большинство из них - жертвы нераскрытых "замороженных" дел. Некоторые, возможно, были вывезены из Восточной Европы. Для привлечения общественного внимания Интерпол пригласил знаменитых женщин из нескольких стран, таких как бельгийская исполнительница Аксель Ред, голландская актриса Карис ван Хаутен и чемпионка по боксу из ФРГ Регина Хемлиш.

Все жертвы были похоронены в неглубоких или самодельных могилах. Предполагается, что они могли быть перенесены в эти места, чтобы затруднить уголовное расследование.

Международное агентство надеется, что публикация фотографий жертв и того немногого, что о них известно, вызовет отклик у общественности. Операция Identify Me - это первый случай обнародования такой конфиденциальной информации, о которой обычно знают только партнерские полицейские органы.

У Интерпола есть образцы ДНК большинства женщин, поэтому их личности могут быть установлены путем сравнения, если отзовётся кто-либо из родственников. Установление личностей жертв, по мнению Интерпола, в итоге может привести к аресту подозреваемых.