В Венгрии возросло число краж в супермаркетах

В Венгрии, как и во многих других европейских странах, участились случаи воровства в супермаркетах и табачных лавках. Людей не смущает даже наличие в магазинах камер видеонаблюдения. По данным венгерской полиции, за первые 10 месяцев уходящего года по всей стране было зарегистрировано около 8400 краж.

Ритейлеры говорят, что причина ясна: рост цен. Мясные продукты за год подорожали на 40%, а молочные – на 75%.

Золтан Шипошедь, Euronews: "Если раньше люди воровали только дорогие продукты, рассказал Euronews один из продавцов этого будапештского супермаркета, то теперь пенсионеры воруют яблоко или картошку".

Наибольшее число правонарушений зарегистрировано в столице. По словам представителя сети супермаркетов СВА, изменились не только количество краж, но и способы их совершения. Иногда злоумышленник угрожает продавцу холодным оружием, или вступает в драку с охраной.

Крупные сети быстро отреагировали на негативную тенденцию, в частности, установили сигнализацию на упаковки большого числа товаров. Не редкость и вот такая "доска позора", размещенная у входа в супермаркет для предупреждения потенциальных воришек.