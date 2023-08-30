Француза, который унес с пляжа более 40 килограммов гальки на Сардинии, арестовала полиция.

Возвращаться из отпуска с сувенирами вполне нормально. Но выбирайте магнит или снежный шар, а от камней, песка и гальки лучше воздержаться.

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Французскому туристу грозит штраф в 3 000 евро после того, как итальянская полиция обнаружила в багажнике его автомобиля 41 кг гальки и камней с пляжа Лампиану.

Он был задержан при попытке сесть на паром, идущий из Порто-Торреса во французскую Ниццу.

Пляжи Сардинии известны во всем мире, но за вывоз песка, гальки, камней или ракушек с побережья грозит крупный штраф.

Нарушителей может ждать даже тюремное заключение, если они будут осуждены за кражу при отягчающих обстоятельствах.

В 2019 году французскую пару поймали с 14 пластиковыми бутылками, наполненными песком, общим весом 40 кг.

Как влияет воровство песка и гальки с пляжей на окружающую среду?

Может показаться, что это небольшая проблема, но кража песка и гальки с пляжей может иметь серьезные экологические последствия.

После ареста в 2019 году сардинский специалист по вопросам окружающей среды Пьерлуиджи Кокко объяснил это в интервью Би-би-си.

"Лишь немногие из посещающих Сардинию туристов хотят вывезти 40 кг песка, но даже если таких любителей всего 5% и они забирают с собой вдвое меньше, умножьте это на миллион туристов в год, и вы увидите, как сильно уменьшатся за несколько лет те самые пляжи, которые в первую очередь и привлекают людей на Сардинию", - сказал Кокко.

В 2021 году, по оценкам организации "Сардиния разграбленная и разоренная" ("Sardegna rubata e depredata"), к середине августа с пляжей острова было вывезено не менее шести тонн песка.

"У большинства людей на самом деле нет мотива", - написал на своей странице в Facebook участник группы "Сардиния разграбленная и разоренная".

Он предположил, что они увозят с собой песок и камни, чтобы вызвать зависть у друзей и родственников, вспоминать позже об отпуске, глядя на них в своей гостиной, или просто чтобы украсить домашний аквариум.

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"(Туристы, скорее всего) отчаянно, но, к сожалению, тщетно пытаются унести частичку этого в своих руках, вместо того чтобы сохранить воспоминания в памяти и сердце".