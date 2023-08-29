К 2050 году "второй аэропорт" Дубая сможет принимать до 250 миллионов пассажиров в год.

В связи с ростом авиаперевозок оба аэропорта Дубая планируют масштабное расширение.

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Международный аэропорт Дубая (DXB) является самым загруженным международным узлом в мире. В ближайшие 5-7 лет планируется провести его реконструкцию стоимостью от 1,5 до 2,5 млрд евро.

Согласно планам, представленным на прошлой неделе гендиректором Dubai Airports Полом Гриффитсом, в течение 15 лет DXB будет обслуживать до 120 млн пассажиров в год.

Но этот лишь верхушка айсберга.

Как только DXB достигнет пиковой пропускной способности, второй узловой аэропорт Дубая - Международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) - станет "самым большим аэропортом в мире", утверждают проектировщики.

В настоящее время DWC принимает около 1,6 млн пассажиров в год. Но к 2050 году этот показатель может вырасти до более чем 250 млн человек.

"Мы должны ускорить работу по повышению пропускной способности аэропорта в ближайшее время", - заявил Гриффитс в интервью Bloomberg Television на прошлой неделе.

Как будет выглядеть международный аэропорт Дубая?

DXB - один из крупнейших аэропортов мира.

В первой половине 2023 года он обслужил 41,6 млн пассажиров, превысив показатели 2019 года за тот же период. По прогнозам экспертов, ежегодные показатели достигнут 85 млн человек, что будет обусловлено восстановлением воздушного сообщения с КНР.

В результате реконструкции в аэропорту DXB появятся дополнительные залы ожидания, стойки регистрации и сидячие места, будут введены новые сканеры безопасности, не требующие от пассажиров удаления жидкостей из ручной клади.

Кроме того, в каждом терминале будут открыты рестораны и магазины.

Гендиректор Dubai Airports Пол Гриффитс AP Photo

Как будет выглядеть аэропорт Dubai World Central?

В настоящее время аэропорт Dubai World Central обслуживает лишь небольшую часть прибывающих в эмират рейсов.

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Однако у властей есть планы по превращению его в крупнейший аэропорт мира. Ранее Дубай откладывал план расширения DWC стоимостью 30 млрд евро, но к нему могут вернуться.

По сообщениям местных СМИ, первый этап проекта позволит увеличить пропускную способность аэропорта примерно до 130 млн пассажиров в год. Его площадь увеличится до 56 кв. км.

"После завершения строительства в #DubaiSouth появится крупнейший в мире аэропорт и мультимодальная транспортная инфраструктура, соединяющая воздушное, наземное и морское пространство", - говорится в официальном сообщении.

Экологический след этого расширения, вероятно, будет огромен.

В 2019 году DXB выбросил в атмосферу более 16 млн метрических тонн CO2 - это самый высокий показатель среди всех аэропортов мира.