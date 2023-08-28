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По всей Европе отменяются авиарейсы из-за сбоя в системе управления воздушным движением Великобритании

Путешественник отдыхает со своим багажом во время задержки и отмены рейсов в аэропорту Хитроу в Лондоне 17 мая 2010 г.
Путешественник отдыхает со своим багажом во время задержки и отмены рейсов в аэропорту Хитроу в Лондоне 17 мая 2010 г. Авторское право REUTERS/Luke MacGregor
By Ruth Wright
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По имеющимся данным, затронуты все рейсы в Соединенное Королевство и из него, и задержки могут продолжаться несколько дней.

Проблемы в системе управления воздушным движением в Великобритании привели к тому, что тысячи рейсов по всей Европы были задержаны в один из самых напряженных дней в году - время окончания летних отпусков.

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Пассажиры рейсов из стран Европы были предупреждены о длительных задержках.

Это приведет к тому, что взлетно-посадочные полосы аэропортов будут забиты рейсами, не имеющими разрешения на вылет.

FlightRadar24 опубликовал изображение, на котором видны сотни самолетов, зависших в воздушном пространстве Великобритании.

Компания NATS, управляющая воздушным движением Великобритании, отметила в своем заявлении: "В настоящее время мы столкнулись с технической проблемой и в целях обеспечения безопасности ввели ограничения на движение воздушных потоков. Инженеры работают над поиском и устранением неисправности. Мы приносим извинения за возможные неудобства".

В дополнительном заявлении было уточнено, что воздушное пространство Великобритании не закрыто, лишь ограничен доступ в него.

Пользователи социальных сетей в аэропортах Великобритании сообщают, что наблюдают за вылетами и посадками рейсов.

Как это отражается на пассажирах?

Один из пользователей сообщил, что сидел уже в самолёте на взлетно-посадочной полосе в аэропорту Будапешта перед рейсом в Великобританию, и ему сказали, что рейс может быть задержан на 12 часов.

Другая пассажирка забронировала билет на рейс из Ливерпуля в Белфаст, который был задержан на семь часов. Она разместила уведомление, присланное ей компанией Easyjet, в котором сообщалось о "проблеме с управлением воздушным движением, которая в настоящее время затрагивает все рейсы, которые должны совершить полет в воздушное пространство Соединенного Королевства или из него".

Стоит ли все же ехать в аэропорт?

Прежде чем отправиться в аэропорт, проверьте приложение, веб-сайт и каналы социальных сетей своей авиакомпании, чтобы получить последние рекомендации.

Также следует ознакомиться с информацией на сайте аэропорта на табло вылетов и прилетов.

Для рейсов по Европе рекомендуется не приезжать в аэропорт более чем за 2-3 часа до вылета, чтобы избежать переполненности.

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Что советуют авиакомпании?

По всей видимости, авиакомпании не располагают достаточной информацией о том, когда будет решена техническая проблема или сняты ограничения на использование воздушного пространства.

Easyjet выпустила уведомление для пассажиров, в котором говорится: "Мы работаем с соответствующими органами, чтобы понять последствия этой проблемы и сроки возобновления нормальной работы".

Пассажирам, уже находящимся на борту, было сообщено, что экипаж самолета будет держать их в курсе событий.

Пассажирам, находящимся в аэропорту в ожидании посадки, было рекомендовано проверять информацию о рейсах на экранах в терминале, а также в приложении и на сайте авиакомпании Flight Tracker.

В заявлении British Airways говорится: "Мы тесно сотрудничаем с NATS (Национальной службой воздушного движения), чтобы понять последствия технической проблемы, влияющей на воздушное пространство Великобритании, и будем информировать наших клиентов о последних событиях".

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Авиарейсы в Великобритании: Как долго могут длиться задержки?

Эксперт по туризму Саймон Калдер сказал Sky News: "Если вы окажетесь на земле в Хитроу и Гатвике, которые являются самыми загруженными взлетно-посадочными полосами в мире, то увидите, что задержки будут очень незначительными.

"В системе очень мало "зазора". Это будет ужасно. Между тем в небе сотни самолетов, направляющихся в Великобританию.

"Что будет происходить с этими самолетами, сядут ли некоторые из них, если они находятся в непосредственной близости от аэродрома.

В противном случае вы увидите, как самолеты задерживаются на земле в таких местах, как Амстердам, или перенаправляются, если они выполняют более длительный рейс. Обычно это происходит в континентальный или ирландский аэропорт".

Безопасно ли еще летать?

Г-н Калдер заявил Sky News, что отключение не вызовет проблем с безопасностью полетов, поскольку система "спроектирована таким образом, чтобы справиться" с отключением, а самолеты имеют запасное топливо.

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Однако он добавил: "Это, конечно, один из самых напряженных дней в году. В Великобританию прилетают сотни тысяч людей, и, честно говоря, это последнее, что кому-то нужно.

"Это, по крайней мере, вызовет достаточно серьезные сбои в работе системы, чтобы она находилась в замешательстве, безусловно, до конца дня и, возможно, еще несколько дней".

Эксперт по туризму считает, что авиадиспетчеры самого загруженного аэропорта Великобритании - Хитроу - будут вынуждены сократить частоту посадки рейсов.

Он пояснил: "Обычно рейсы приземляются примерно каждые 90 секунд. Они могут отказаться от цифровой системы и перейти на аналоговую, заходя на посадку вручную. Однако вы не сможете делать это с той же частотой.

"В частности, в Хитроу и Гатвике в системе так мало слабины, что это может привести к проблемам. Если вы уменьшаете скорость потока, поступающего в эти аэропорты, и удерживаете самолеты на земле, это будет очень трудный день".

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