Хаос в аэропорту Катании после пожара: что делать путешественникам?

В аэропорту столицы восточного побережья Сицилии отменены сотни рейсов. Чтобы как-то справиться с потоком растерянных пассажиров, построили временный терминал. Местные журналисты и пользователи соцсетей делятся советами и рассказывают о "путях отступления" из Катании и альтернативных маршрутах.

После пожара в аэропорту Катании, на востоке Сицилии, прошло уже более двух недель, но большинство рейсов по-прежнему отменяются или переносятся.

Чтобы как-то справиться с потоком пассажиров, был даже построен временный терминал, его открытие намечено на 2 августа.

Площадь сооружения, расположенного между терминалами B и C, составляет около 500 кв. м. Как говорится на официальной странице аэропорта, он позволит увеличить количество рейсов с нынешних 10 в час (5 прибывающих и 5 вылетающих или 50% от обычной пропускной способности) до 14 в час.

Тем не менее власти подвергаются критике за медленное реагирование на кризисную ситуацию, которая негативно сказывается на туристической отрасли Сицилии в самые напряжённые месяцы года.

Если вы осуществляете транзит через воздушную гавань Катании, читайте советы журналиста, работающего на Сицилии.

Катания-Фонтанаросса: рейсы отменяются и переносятся в другие аэропорты

Ситуация в аэропорту Катании создаёт трудности как для прилетающих, так и для вылетающих пассажиров.

Если ваш рейс вылетает по расписанию, рекомендуется приехать на место как минимум за 2 часа до вылета на случай столпотворения на контроле.

Некоторые авиакомпании заблаговременно отменяют все рейсы, например, британская Jet2 отменила все рейсы в Катанию и из неё до 3 августа.

Большинство авиакомпаний перенаправляют рейсы в другие аэропорты Сицилии. Однако многие пассажиры получают информацию о том, откуда вылетят или куда приземлятся их рейсы самолёты лишь за 10-12 часов.

Когда возобновит работу терминал А, в котором и возникло возгорание? Об этом поступают неоднозначные сообщения. Власти указывали на 2, 4 и 5 августа, сроки могут и дальше сдвигаться.

С какими проблемами столкнулись пассажиры?

В сицилийской прессе появились сообщения о том, что пассажирам приходится нелегко в аэропорту Катании.

Нередко они вынуждены стоять в очередях на жаре прежде, чем попасть в здание аэропорта. Не хватает питьевой воды. Инструкции о рейсах и выходе на посадку даются сотрудниками через мегафон.

Когда рейсы задерживаются, очень трудно получить подробную информацию.

Один из врачей, который путешествовал через Катанию, рассказал о своём опыте газете La Sicilia: "В аэропорту царит хаос. Были эпизоды паники, давки. Сотни людей оказались в узком пространстве. С нами обращались как с животными".

Глава региона Ренато Скифани, напротив, отчитался, что управляющая компания аэропорта "хорошо справилась с чрезвычайной ситуацией в Катании".

Куда перенаправляются рейсы из Катании?

Рейсы перенаправляются в другие аэропорты Сицилии, такие как Палермо, Трапани и Комизо.

Аэропорт Палермо был закрыт на прошлой неделе из-за лесных пожаров в окрестностях, но сейчас он полностью возобновил работу.

Небольшой аэропорт Комизо находится в двух часах езды от Катании. Палермо и Трапани находятся на западе острова и, соответственно, в четырёх-пяти часах езды от Катании.

Сообщается также, что Сигонелла, военный аэропорт, расположенный недалеко от Катании, также может начать выполнять перенаправленные рейсы.

Как добраться до других аэропортов острова

Между Катанией и аэропортами Палермо, Комизо и Трапани ходят бесплатные автобусы.

Аэропорт Катании публикует расписание движения этих автобусов на своих страницах в Facebook и X (экс-Twitter). Обычно информация обновляется по вечерам.

Наряду с бесплатным транспортом, предоставляемым аэропортами, компания Alibus увеличила количество шаттлов, курсирующих между аэропортом Катании и центром города. Они также будут останавливаться на главном железнодорожном вокзале.

В аэропортах Сицилии находятся офисы компаний по прокату автомобилей, но они, скорее всего, не справляются со спросом.

Можно ли добраться до Сицилии на поезде или пароме?

В общем, да.

С материка на остров можно добраться и на поезде, через Мессинский пролив поезда перевозятся на пароме.

Из Палермо ходят паромы в Неаполь и Геную. Более подробную информацию о паромных маршрутах можно найти на сайте GNV.it.

Rome2Rio – отличный сайт для планирования путешествий.

Из Поццалло на юго-востоке Сицилии по морю можно добраться на Мальту, время в пути составляет 1 час 45 минут. Бронируйте билеты на паромах компании Virtu Ferries.

Отмена рейсов из аэропорта Катании: что делать пассажирам?

Если вы должны прилететь или вылететь из аэропорта Катании, прежде всего, необходимо связаться с авиакомпанией или агентом по бронированию, чтобы узнать, выполняется ли ваш рейс.

Это можно сделать через веб-сайт, приложение, по электронной почте, телефону или через социальные сети.

Если вам сообщат, что ваш рейс будет перенаправлен в другой аэропорт, у вас есть право потребовать вернуть деньги.

Имейте в виду, что в этом случае вам придётся запастись терпением, поскольку авиакомпаниям предстоит обработать множество документов.

Как отреагировали пассажиры?

Путешественники выражают недовольство в социальных сетях.

Многие из них пишут, что не получили от авиакомпаний никакой дельной информации о рейсах, а некоторые признаются, что часами дожидаются ответа по телефону.

Сицилия в центре европейского "теплового шторма"

В настоящее время Италия находится в эпицентре сильной жары, вызванной, вероятно, изменением климата. В последние несколько недель температура достигала 47,4°C, но сейчас она опустилась до 35-37°C.