Сотрудники аэропорта Женевы провели забастовку впервые за 100 лет

Профсоюзы заявляют, что из-за массовых сокращений во время пандемии нагрузка на оставшихся работников значительно возросла, а заработная плата сократилась.

Сотрудники международного аэропорта Женевы провели забастовку. Персонал воздушной гавани протестует впервые за последние 100 лет. В пятницу утром были отменены более 60 рейсов.

Профсоюзы требуют улучшения условий труда, утверждая, что из-за массовых сокращений во время пандемии нагрузка на оставшихся работников значительно возросла, а заработная плата сократилась.

Председатель профсоюза USS Пьер-Ив Майяр:

"В настоящее время повсеместно происходит увеличение расходов для работников: арендная плата, медицинские страховые взносы, инфляция, очевидно, рост цен. Нам все труднее и труднее просто добиться индексации заработной платы в соответствии со стоимостью жизни. Поэтому очевидно, что в таких условиях атака на механизмы заработной платы и ее снижение, когда компания получает прибыль, вызывает сопротивление, и у сотрудников нет другого решения".

В течении дня расписание полетов в аэропорту восстановилось, после встречи с руководством протестующие решили продолжить забастовку в субботу, но ближе к вечеру стороны пришли к соглашению, в частности, реформа оплаты труда отложена до 2025 года и на переговорах будут установлены ее условия.