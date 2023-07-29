Пожары в Средиземноморье

Пожары в Греции стихают, но в некоторых районах продолжается борьба с огнём. В Алжире прошли похороны жертв огненной стихии.

Лесные пожары, бушующие в Греции более двух недель, в субботу стали стихать, но пожарные все еще находятся в состоянии повышенной готовности. А некоторых регионах страны борьба с огнём всё ещё продолжается. Греческие СМИ сообщают о крупном очаге возгорания в районе древней Олимпии, где были эвакуированы четыре деревни.

На северо-востоке Алжира прошли похороны 16 жертв лесного пожара в районе города Беджая. По данным МВД, в 17 префектурах зафиксировано 140 пожаров, в результате которых погибли по меньшей мере 34 человека. Большинство из них - в районе города Беджая, среди них - военнослужащие, оказавшиеся в огненной ловушке во время эвакуации жителей окрестных деревень. Эвакуированы более 1500 человек. Тушению огня мешает высокая температура воздуха - около 50 градусов по Цельсию - и сильный ветер.