Поджоги или изменение климата: почему горит Сицилия?

За разрушительными лесными пожарами на Сицилии стоят поджигатели: так считают некоторые пользователи социальных сетей. Так ли это? Большинство пожаров действительно возникают по вине людей, но столь разрушительный размах они приобретают из-за изменения климата.

За разрушительными лесными пожарами на Сицилии стоят поджигатели? Так считают некоторые пользователи социальных сетей. Посмотрим, правда ли это.

Лесные пожары бушуют по всей южной Европе, в частности, в Греции и на итальянском острове Сицилия, вынуждая тысячи людей бежать.

Ряд пользователей Твиттера винят в возникновении смертоносных пожаров на Сицилии не изменение климата, а поджигателей. В качестве доказательства они приводят вот это видео:

Выполнив обратный поиск изображения, мы нашли исходное видео. Оно было снято не на Сицилии и не имеет никакого отношения к лесным пожарам в этом году.

Клип на самом деле датируется 2021 годом и был снят недалеко от итальянского города Потенца, близ Неаполя.

По сообщениям местных СМИ, 47-летний поджигатель на видео был пойман и помещен под домашний арест в сентябре 2021 года, ему грозит до 10 лет лишения свободы за преднамеренный поджог.

Однако причину возникновения многочисленных лесных пожаров по всей Сицилии на данный момент еще предстоит определить.

В интервью Sky Italy мэр столицы Сицилии Палермо Роберто Лагалла заявил, что считает причиной катастрофических пожаров только поджоги.

Но для президента сицилийского региона Ренато Скифани "ситуация - деликатная и беспрецедентная из-за очень высоких температур в сочетании с поджогами, что наносит такой огромный ущерб".

По данным Министерства экологии Франции, 9 из 10 лесных пожаров происходят по вине человека, в основном из-за неосторожности.

Но волны тепла и засухи из-за изменения климата делают лесные пожары более частыми и интенсивными.

Согласно отчету МГЭИК за этот год, жаркая погода и малое количество осадков иссушили большие площади земли по всей Европе, создав оптимальные условия для распространения пожаров.

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