Все меньше туристов посещают восточные регионы Польши

Euronews

Туристы из-за предосторожности отменяют поездки в граничающую с Беларусью восточную часть Польши

Восточные регионы Польши известны своей идиллической природой, привлекающей множество туристов. Однако на фоне напряженности в отношениях с Россией и Беларусью, эти места стали ассоциироваться с миграционным кризисом и присутствием большого числа военных. Тем более сейчас, после того, как в Беларусь прибыли наемники ЧВК "Вагнер".

Адам Андрушкевич, заместитель министра по цифровым технологиям: "Польша приняла решение о строительстве барьера вдоль всей границы с Беларусью, и этот барьер постоянно расширяется и укрепляется. Таким образом, наша граница на замке. Увеличено также присутствие польской армии и пограничников, чтобы продемонстрировать нашу эффективность и готовность к возможной обороне. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Мы являемся членом Организации Североатлантического договора. На территории страны находятся войска союзников".

Как объявило Министерство обороны Польши, создаются новые воинские части в Кольно, Граево, Семятыче и Червоном Бору.

На фоне опасений возможных провокаций со стороны ЧВК "Вагнер", туристы из предосторожности меняют планы на отдых. Местные жители говорят, что количество путешественников в последнее время уменьшилось вдвое.

Камиль Силлер, житель Верстока:"ЧВК "Вагнер" не та сила, которая вообще может создать какую-либо реальную опасность в данной области. Однако такое впечатление создают власти, исчерпавшие тему угрозы со стороны беженцев. Вагнеровцы просто появились как новое пугало, и они действительно отпугивают туристов. Люди отменяют бронирование, а те, кто здесь - спрашивают, можно ли им пойти в лес, например, не нападут ли там на них?"

Раньше по улочкам деревни ходили многочисленные туристы. Сейчас их практически нет. Местные жители говорят, что устали от присутствия армии, шума военной техники, и постоянных проверок. Но люди боятся открыто сказать об этом на камеру, опасаясь последствий или неприятных комментариев со стороны дислоцированных в регионе военных. Некоторые считают, что паника нагнетается СМИ и предстоящими выборами.

Михал Панфилюк, житель деревни Беловеж, учитель, продавец игрушек: "Сейчас у нас идет предвыборная кампания. Если мы включаем государственный телеканал, то там сообщают, что в Подляшье безопасно - много полиции, тысячи солдат. Все для безопасности. Если включить независимый телеканал, там говорят, что группы ЧВК "Вагнер" якобы штурмуют восточную границу. Здесь ничего подобного нет".

Магдалена Ходовник, Euronews:"После полномасштабного вторжения России в Украину Польша увеличила расходы на оборону до 4% от ВВП. В дальнейшем, согласно заявлениям политиков, Варшава планирует тратить на оборону до 5%. Таким образом, среди всех членов НАТО, Польша, стала страной с самыми большими военными расходами".