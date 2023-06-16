Озера, водопады и лагуны: лучшие водоемы Европы

Если вам хочется купаться не только в море, изучите наш список лучших водоемов Европы. В нем есть не только озеро Комо.

Если с началом лета вам захотелось охладиться в водоеме, не забывайте, что купаться можно не только в море. Европа — родина богатой сети рек, озер, водопадов и природных бассейнов: от больших и впечатляющих до тихо журчащих.

Мы составили список из девяти лучших водных мест в Европе.

Секретная лагуна, Исландия

Секретная лагуна была впервые использована как источник воды в 1891 году и является самой старой лагуной в Исландии. Вся богатая серой термальная вода поступает из близлежащего гейзера, который извергается каждые несколько минут.

Река Тара, Черногория и Босния и Герцеговина

Проходя через Черногорию и Боснию и Герцеговину, река Тара прорезает горы и каньон реки Тары — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и самый глубокий каньон в Европе. Здесь водится множество диких животных, а сама река популярна среди любителей рафтинга.

Река Тара в Черногории Canva

Бледское озеро, Словения

Расположенное в Юлийских Альпах, Бледское озеро имеет ледниковое происхождение и является излюбленным местом молодоженов, которых привлекает романтическая обстановка.

Источник Каша, Франция

Причина всемирной известности воды Evian — источник Каша, ранее известный как фонтан Святой Екатерины, который работает круглый год. Считается, что он излечил от камней в почках графа Жана-Шарля де Лиазера, аристократа, бежавшего от Французской революции.

Внутренний пляж в Борносе, Испания

Водохранилище Борнос — специальная зона охраны птиц — также хорошо известно благодаря ежегодному фестивалю. Этот природный бассейн в Андалусии имеет чистую воду, которая идеально подходит для плавания и рыбалки.

Река Валсан, Румыния

В реке Валсан в Румынии обитает "живое ископаемое". Аспрет — это рыба, которая существует уже миллионы лет и встречается только на участке реки протяженностью в 1 километр, поскольку плотины гидроэлектростанций и другие экологические воздействия уничтожили ее в других местах.

Мардалсфоссен, Норвегия

Мардалсфоссен высотой 705 метров является одним из самых высоких водопадов в Европе и мог бы питать энергией всю Норвегию. Окруженный потрясающими пейзажами, двухъярусный водопад каскадом падает в висячее озеро.

Водопад Мардалсфоссен в Норвегии Canva

Озеро Комо, Италия

Расположенное у подножия Альп озеро Комо, где находится множество курортов, — идеальное место для отдыха. Третье по величине из великих озер Италии, Комо имеет ошеломляющую глубину — 425 метров, что делает его одним из самых глубоких озер в Европе.

Озеро Комо в Италии Canva

Река Караг, Ирландия

Одно из лучших мест для ловли лосося в Ирландии, река Караг протекает через графство Керри на юго-западе Ирландии. Река относится к категории особой природоохранной зоны наряду с расположенным неподалеку Национальным парком Килларни. Здесь также обитает редкий слизень Керри.