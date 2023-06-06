Шторм "Оскар" угрожает Канарским островам и Мадейре

Euronews

Испанские и португальские метеорологи предупреждают отдыхающих на Канарских островах и острове Мадейра о шторме "Оскар". Он несет с собой сильные ветры и ливни.

Направляющихся на острова Испании и Португалии в Атлантическом океане путешественников предупредили о проливных дождях и сильных ветрах, вызванных штормом "Оскар". Предупреждения о непогоде выпустили Испанское метеорологическое агентство (AEMET) и Португальский институт моря и атмосферы (IMPA).

Шторм будет приносить непрерывные дожди до среды, а затем двинется на север, в сторону Великобритании. Там штормовая система разрушится и вызовет температуру до 30°C в конце этой недели.

Красные предупреждения для побережья и гор Мадейры

Португальский остров Мадейра уже пострадал от шторма "Оскар". 28 рейсов были отменены, а 12 перенаправлены в другие аэропорты в понедельник, согласно данным ANA Aeroportos de Portugal. Во вторник нескольким самолетам удалось приземлиться в аэропорту имени Криштиану Роналду, но многие рейсы были отменены из-за непогоды.

Во время шторма рестораны и стойки обслуживания авиакомпаний работают в обычно нерабочие часы. Сотрудники терминала готовы оказать помощь пассажирам, пострадавшим от непогоды.

"В связи со сложившейся ситуацией мы обратились к пассажирам с просьбой постараться подтвердить свои рейсы до поездки в аэропорт, чтобы избежать ненужного скопления людей", — говорится в заявлении организации.

ИТПМ выпустил красное предупреждение о "сильном и продолжительном" дожде в южных и прибрежных районах Мадейры, а также предупреждение о том, что в горах острова, скорость ветра может достигать 110 км/ч.

Сильные ветры и дожди на Пальме и Тенерифе

На Канарских островах на этой неделе также ожидаются сильные ветры и ливни. Больше всего пострадают западные острова, но и на более крупных и популярных направлениях, таких как Тенерифе и Гран-Канария, ветер может достигать 88 км/ч.

Лансароте и Фуэртевентура не испытают на себе основное воздействие шторма, но все же могут пострадать от проливных дождей.

AEMET выпустило оранжевое предупреждение о порывах ветра до 90 км/ч на островах Пальма и Гомера 6 июня. На всех остальных Канарских островах, кроме Фуэртевентуры, действуют желтые предупреждения о дожде и ветре. В некоторых местах есть риск высоких волн и локальных наводнений.

Из-за плохой видимости, вызванной штормом, 10 рейсов, направлявшихся в Аэропорт Тенерифе-Северный, в понедельник были перенаправлены в другие города.