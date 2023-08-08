Сильные штормы обрушились на север Европы

Камнепады, оползни, размытые дороги, наводнения - последствия шторма "Ганс" в Скандинавии.

Проливные дожди на востоке Швеции повредили дороги и затопили улицы городов, сошёл с рельсов поезд. Пострадали три человека. Река Сусабак, протекающая через центр страны, вышла из берегов, вызвав сильное наводнение, которое, по прогнозам метеорологов продолжится.

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Десятки людей были эвакуированы как из Швеции, так и из соседней Норвегии. Сильные дожди, принесенные на юг страны штромом Ганс вынудили отменить ряд авиарейсов и закрыть многие дороги, на которых произошли оползни и камнепады, а в низинах – подтопления.

Пол Терье Рёрби, мэр Хемседала:

​_"Мы уделяем особое внимание тем районам и сёлам, которые подвержены оползням. От них трудно защититься, и мы следим за ними, стараемся быть постоянно начеку". _

Последствия шторма ощущались также в Дании: порывы ветра нарушили железнодорожное, воздушное и морское сообщение. Десятки отдыхающих на западном побережье страны были вынуждены покинуть этот район, так как пляжные домики смыло в океан.

По другую сторону Балтийского моря, в Латвии, погода по-прежнему больше напоминает осень, чем лето. Сильный шторм нанес серьезный ущерб посевам и некоторым домам в муниципалитете Добеле. Ветер валил деревья и срывал крыши с домов.