США отменяют требование о вакцинации туристов против COVID-19

Euronews

После 11 мая въезжающие в США путешественники больше не должны будут предъявлять справку о вакцинации против COVID-19.

После 11 мая США больше не будут требовать справку о вакцинации против COVID-19 у иностранных путешественников и федеральных служащих, сообщил Белый дом. Тогда же в стране официально завершится чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения, введенное из-за коронавируса.

"Хотя вакцинация остается одним из важнейших инструментов для укрепления здоровья, а также повышения безопасности сотрудников и эффективности рабочих мест, сейчас мы находимся на другом этапе реагирования, когда эти меры уже не нужны", — говорится в заявлении.

Новые правила означают, что Новак Джокович сможет принять участие в теннисных турнирах в США

В июне прошлого года администрация Джо Байдена отменила требование о том, что прибывающие в США по воздуху люди должны сдавать отрицательный тест на COVID. Однако она сохранила требования Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) о вакцинации для большинства иностранных путешественников.

Из-за этих правил сербский теннисист и первая ракетка мира Новак Джокович не мог участвовать в американских турнирах, так как он не привит от COVID-19. Теперь он сможет выйти на корт в US Open.

Министерство национальной безопасности также заявило, что с 12 мая оно больше не будет требовать от путешественников без американского гражданства, въезжающих в США через наземные пункты пропуска и на паромах, предоставлять подтверждение вакцинации.