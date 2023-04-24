Шикарные кафе и дешевое пиво: Подгорица манит любителей бюджетного отдыха

Если вы ищете недорогой отдых этим летом, забудьте о популярных, но переполненных туристами европейских городах, и подумайте о поездке в столицу Черногории.
Возможно, Подгорица не входит в ваш список городов "обязательных для посещения", но есть множество причин, по которым туда стоит отправиться.
Важно отметить, что здесь вы получите гораздо больше, чем в других европейских столицах, таких как Париж или Рим, потратив гораздо меньше средств.
Этот город также полон причудливых книжных магазинов, стильных кафе и баров на берегу реки, в которых можно прекрасно и спокойно провести время, не уставая от многочисленных посетителей-туристов.
Подгорица: одно из самых дешевых мест для отдыха в Европе
Столица Черногории - идеальное место для короткого отпуска, не требующего больших затрат.
По данным глобальной базы данных Numbeo, здесь можно питаться в ресторанах и кафе с минимальными затратами: обед в обычном ресторане стоит всего 6,40 евро, а обед из трех блюд на двоих в ресторане среднего класса - около 25 евро.
Что касается напитков, то пиво объемом 0,5 литра обойдется вам всего в 2 евро, капучино - в 1,49 евро, а бутылка воды - 1,29 евро.
Городской транспорт также выгоден: билет в одну сторону стоит от 0,90 евро, а месячный проездной - всего 30 евро.
По данным Numbeo, Подгорица на 38,8% дешевле Рима и на 47,9% дешевле Парижа.
Чем заняться в Подгорице: Центр османской эпохи
Стара-Варош (Stara Varoš) - это старый город Подгорицы, но вам легко может показаться, что вы забрели в деревню.
Старейший район города представляет собой лабиринт низких каменных домов вдоль заросших улочек - их стены окрашены в пастельные тона.
Между 15 и 19 веками здесь находился центр оживленного турецкого города времен Османской империи. Бомбардировки во время Второй мировой войны повредили многие строения, но следы золотой эпохи сохранились.
Спартанская башня с часами на центральной площади когда-то использовалась для призыва мусульман к молитве.
Прогуливаясь по простым улочкам, вы также можете найти Стародоганьскую мечеть XV века и мечеть Османагича XVIII века.
Вдоль берега реки Рибница в Подгорице можно пройти по уединенной, покрытой листвой аллее, усеянной остатками древних укреплений.
Здесь вы также наткнетесь на мост Аджи-паши, построенный в эпоху правления римлян и реконструированный османами.
Красивая бруталистская архитектура в Подгорице
Это может показаться оксюмороном, но бруталистские здания Подгорицы демонстрируют, как модернистский архитектурный стиль может быть привлекательным, хотя и строгим.
Церковь Святого Сердца Иисуса - колоссальное, суровое сооружение, а удивительно игривый жилой комплекс Блок 5 похож на гигантские башни Дженги.
Где поесть и выпить в Подгорице: необычные кафе и бары на берегу реки
Подгорица изобилует причудливыми питейными заведениями и может похвастаться дешевыми, но шикарными кафе, такими как Zrno с его промышленным освещением и металлическими табуретами или Mehanizam в стиле стимпанк.
Стоит заглянуть в Karver - книжный магазин, кафе и галерею, расположенные в здании, которое когда-то было турецкой баней.
Пройдите под современным бетонным мостом, украшенным граффити, и вы обнаружите маленькое белое здание с тонкими арочными окнами и мавританскими дверными проемами.
Загляните в эксцентричный книжный магазин, а если вам нужно взбодриться, то густой турецкий кофе - это мощный кофеиновый удар.
Чтобы насладиться летними напитками, спуститесь вниз по реке Морача в парк Негошева у моста Миллениум.
Здесь в теплое время года оживает небольшой пляж с открытым баром, шезлонгами и зонтиками. Вы можете охладиться в воде или отправиться в путешествие на каяке с берега.
В качестве вечерних развлечений обратите внимание на Бокешку, самую модную улицу города с яркими коктейль-барами и идиосинкразическими пабами.