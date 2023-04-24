Шикарные кафе и дешевое пиво: Подгорица манит любителей бюджетного отдыха

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Если вы ищете недорогой отдых этим летом, забудьте о популярных, но переполненных туристами европейских городах, и подумайте о поездке в столицу Черногории.

Возможно, Подгорица не входит в ваш список городов "обязательных для посещения", но есть множество причин, по которым туда стоит отправиться.

Важно отметить, что здесь вы получите гораздо больше, чем в других европейских столицах, таких как Париж или Рим, потратив гораздо меньше средств.

Этот город также полон причудливых книжных магазинов, стильных кафе и баров на берегу реки, в которых можно прекрасно и спокойно провести время, не уставая от многочисленных посетителей-туристов.

Подгорица: одно из самых дешевых мест для отдыха в Европе

Столица Черногории - идеальное место для короткого отпуска, не требующего больших затрат.

По данным глобальной базы данных Numbeo, здесь можно питаться в ресторанах и кафе с минимальными затратами: обед в обычном ресторане стоит всего 6,40 евро, а обед из трех блюд на двоих в ресторане среднего класса - около 25 евро.

Что касается напитков, то пиво объемом 0,5 литра обойдется вам всего в 2 евро, капучино - в 1,49 евро, а бутылка воды - 1,29 евро.

Городской транспорт также выгоден: билет в одну сторону стоит от 0,90 евро, а месячный проездной - всего 30 евро.

По данным Numbeo, Подгорица на 38,8% дешевле Рима и на 47,9% дешевле Парижа.

Чем заняться в Подгорице: Центр османской эпохи

Стара-Варош (Stara Varoš) - это старый город Подгорицы, но вам легко может показаться, что вы забрели в деревню.

Старейший район города представляет собой лабиринт низких каменных домов вдоль заросших улочек - их стены окрашены в пастельные тона.

Между 15 и 19 веками здесь находился центр оживленного турецкого города времен Османской империи. Бомбардировки во время Второй мировой войны повредили многие строения, но следы золотой эпохи сохранились.

Спартанская башня с часами на центральной площади когда-то использовалась для призыва мусульман к молитве.

Прогуливаясь по простым улочкам, вы также можете найти Стародоганьскую мечеть XV века и мечеть Османагича XVIII века.

Вдоль берега реки Рибница в Подгорице можно пройти по уединенной, покрытой листвой аллее, усеянной остатками древних укреплений.

Здесь вы также наткнетесь на мост Аджи-паши, построенный в эпоху правления римлян и реконструированный османами.

Красивая бруталистская архитектура в Подгорице

Это может показаться оксюмороном, но бруталистские здания Подгорицы демонстрируют, как модернистский архитектурный стиль может быть привлекательным, хотя и строгим.

Церковь Святого Сердца Иисуса - колоссальное, суровое сооружение, а удивительно игривый жилой комплекс Блок 5 похож на гигантские башни Дженги.

Где поесть и выпить в Подгорице: необычные кафе и бары на берегу реки

Подгорица изобилует причудливыми питейными заведениями и может похвастаться дешевыми, но шикарными кафе, такими как Zrno с его промышленным освещением и металлическими табуретами или Mehanizam в стиле стимпанк.

Стоит заглянуть в Karver - книжный магазин, кафе и галерею, расположенные в здании, которое когда-то было турецкой баней.

Пройдите под современным бетонным мостом, украшенным граффити, и вы обнаружите маленькое белое здание с тонкими арочными окнами и мавританскими дверными проемами.

Загляните в эксцентричный книжный магазин, а если вам нужно взбодриться, то густой турецкий кофе - это мощный кофеиновый удар.

Чтобы насладиться летними напитками, спуститесь вниз по реке Морача в парк Негошева у моста Миллениум.

Здесь в теплое время года оживает небольшой пляж с открытым баром, шезлонгами и зонтиками. Вы можете охладиться в воде или отправиться в путешествие на каяке с берега.

В качестве вечерних развлечений обратите внимание на Бокешку, самую модную улицу города с яркими коктейль-барами и идиосинкразическими пабами.