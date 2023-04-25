Российская ракета разрушила музей в Купянске

Euronews

Российская ракета попала в здание музея украинского города Купянск в Харьковской области. В результате один человек погиб и десять получили ранения. Взрыв в Купянске стал частью шквальных обстрелов украинских территорий на фоне подготовки Украины к наступлению.

Российские военные использовали для атаки ракеты С-300 ПВО, поразившие краеведческий музей в центре города.

Президент Украины опубликовал видео с места событий, на котором видно разрушенное здания и спасателей, осматривающих повреждения.

— Страна-террорист делает все, чтобы полностью уничтожить нас, нашу историю, нашу культуру, наш народ, убивая украинцев абсолютно варварскими методами. Президент Украины, Владимир Зеленский

Губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела три человека были госпитализированы, семь получили незначительные травмы и еще двое, предположительно, остались под завалами. Сотрудники службы спасения ведут поиски.

Украинские военные сейчас готовятся к новому массированному контрнаступлению, рассчитывая на последние поставки западных боевых танков и других видов вооружения, а также на свежеприбывшие войска, прошедшие подготовку на Западе.

Начальник военной разведки Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина, опубликованном в понедельник, назвал планируемое контрнаступление "эпохальным сражением в современной истории Украины", в результате которого страна "вернет себе значительные территории".