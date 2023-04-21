Сделайте что-нибудь с забастовками или потеряете туристов - глава Easyjet предупреждает Францию

Euronews и AFP

Генеральный директор бюджетной авиакомпании easyJet заявил, что Франция должна решить проблему забастовок, иначе туристы "уедут в другие места".

"Социальное движение имело последствия для 10 миллионов путешественников, у 64 000 человек были отменены рейсы в день забастовки. Это неприемлемо", - сказал Йохан Лундгрен в интервью AFP в парижском аэропорту Орли.

Наряду с другими европейскими странами, туристический сектор Франции пострадал от продолжающихся пенсионных забастовок. Работники авиакомпаний и авиадиспетчеры присоединились к забастовке, чтобы выступить против повышения пенсионного возраста. Это привело к задержкам и перебоям в работе.

В некоторых аэропортах Управление гражданской авиации Франции рекомендовало авиакомпаниям отменить до 30 процентов рейсов в дни забастовок.

"Мы не оспариваем право людей на забастовку, но последствия должны быть соразмерными, а полеты над территорией Франции должны быть защищены", - говорит Лундгрен.

Он сообщил, что easyJet направила письмо министру транспорта и авиационному регулятору Франции с просьбой повысить "минимальный уровень обслуживания" во время забастовок.

"Если у страны сложится плохая репутация из-за забастовок, это повлияет на спрос на путешествия. Люди поедут в другие страны, - добавляет Лундгрен. - Зачем мне ехать во Францию, если я могу столкнуться с забастовкой?"

Самолет easyJet PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP

Продолжится ли туристический хаос летом?

С 2014 по 2019 год Франция была одним из самых посещаемых туристических направлений в мире. В 2019 году страна привлекла 88,1 миллиона путешественников, по данным GlobalData. В этот период также проходили забастовки, включая протесты "желтых жилетов" и предыдущие акции по поводу пенсий.

В 2021 году на первое место по числу туристов вышла Испания, но в 2022 году Франция вновь обогнала ее с 66,6 миллионами иностранных посетителей.

Возрождение туризма этим летом зависит от того, сможет ли авиационная промышленность решить проблемы, с которыми она столкнулась в прошлом году.

Этим летом, по мнению Лундгрена, самым слабым звеном является европейское управление воздушным движением. Авиакомпании объединились, чтобы призвать ЕС реформировать правила воздушного пространства и создать "Единое европейское небо", которое могло бы устранить воздушные границы.

Лундгрен добавляет, что в большинстве аэропортов, пострадавших в прошлом году, увеличился штат сотрудников, за исключением амстердамского аэропорта Схипхол, который находится в гораздо более сильном положении: "Поэтому я ожидаю, что лето будет лучше для клиентов".