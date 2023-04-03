От местных эстетов до туристов: бум блошиных рынков в Европе

Rebecca Ann Hughes

Понаблюдать за людьми на террасе кафе, оценить разнообразие продуктовых прилавков – для туристов это возможность примерить на себя роль местного жителя. Другим способом поближе узнать незнакомый город и местную культуру может стать посещение блошиного рынка или дворовой распродажи. Здесь, в причудливом хаосе, вы сможете отыскать запылившийся раритет и завести необычные знакомства!

Euronews подготовил список из шести городов, где охотники за винтажной макаронницей или виниловыми пластинками, будут чувствовать себя в своей стихии.

Дешёвая дизайнерская одежда и кухонная утварь в Копенгагене, Дания

В прошлом году Копенгаген был назван лучшим европейским направлением для любителей барахолок, по версии сайта Confused.com, сравнивающего цены на страхование.

Эксперты сайта обнаружили, что в датской столице расположены культовые антикварные магазины и уличные рынки с самым высоким рейтингом. Самый популярный среди жителей города блошиный рынок находится за зданием мэрии Фредериксберга, предместья Копенгагена.

Для многих посещение барахолок – терапия и важный опыт общения, туристы всё чаще стали присматриваться к этим "музеям под открытым небом". ikola Đuza

Если вам больше по душе странные кухонные приспособления, витиеватые серебряные столовые приборы и хрусталь, загляните на антикварный рынок Old Strand, который теперь также называется Thorvaldsens Plads.

Очаги ностальгии в модном Берлине, Германия

Богемная столица Германии – рай подержанных вещей. На оживлённых блошиных рынках Берлина часто можно увидеть диковинки периода ГДР, включая военную форму, игрушки и ретро-вывески магазинов.

В тени деревьев на Арконаплатц можно также найти причудливую мебель. На Антикбухмаркете у реки Шпрее продаются редкие книги и антиквариат.

Традиционные ткани и посуда в Хельсинки, Финляндия

Финны – убеждённые защитники окружающей среды, поэтому неудивительно, что в стране установился настоящий культ переработки и повторного использования чужих вещей.

На блошином рынке Хиеталахти вы можете приобрести сувениры с муми-троллями, одежду и аксессуары Makia или яркие ткани Marimekko. В крытом павильоне выставлен антиквариат.

Отправляйтесь на рыночную площадь Хаканиеми за деревянными игрушками в стиле сканди и посудой Littala и Arabia – двух культовых финских брендов.

"Благотворительные магазины" в Эдинбурге, Шотландия

Эдинбургский район Стокбридж – идеальное место для посещения секон-хендов и чарити-шопов, то есть магазинов, принадлежащих благотворительным организациям. Здесь можно найти элегантные кашемировые джемперы, редкие виниловые пластинки, винтажную мебель, а в одном из магазинов Британского Красного Креста есть отдел, полностью посвящённый свадебным платьям.

В городе также проходят ярмарки ремесленников и старьёвщиков: 24 апреля в зале Поттерроу Эдинбургского университета пройдет распродажа винтажной одежды.

Коллекционеры в Бильбао, Испания

Блошиные рынки Бильбао рассчитаны как на случайных посетителей, так и на профессиональных охотников за выгодными покупками. По воскресеньям коллекционеры, например, филателисты и нумизматы, стекаются на площадь Пласа Нуэва в поисках редкостей.

Музыкальные "диггеры" роются в баках с виниловыми пластинками, коллекционеры книг листают уникальные фолианты, а собиратели марок рассматривают ограниченные тиражи.

Виниловые пластинки скупают теперь не только профессиональные диджеи. Clem Onojeghuo

Если вам нужно отдохнуть после напряжённых поисков, на площади есть несколько отличных тапас-баров.

Мекка антикваров в Париже, Франция

Париж не славится своей дешевизной, но и здесь есть несколько блошиных рынков, где можно найти выгодные предложения.

За почти 150 лет рынок в Сент-Уане ("Marché aux Puces de Saint-Ouen"), к северу от парижской объездной дороги, превратился в одно из самых крупных и знаменитых мест сосредоточения антикваров. Ежегодно рынок привлекает до 5 миллионов посетителей.

В огромном лабиринте крытых и открытых павильонов продается всё – от безделушек до дизайнерских аксессуаров. Конечно, сумка Chanel или абажур ручной работы обойдётся дешево, но если вам улыбнётся удача, вы сможете найти и более доступные "сокровища".

Другие популярные у парижской богемы барахолки – Porte de Vanves и Marché d'Aligre.