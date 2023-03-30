Chat GPT действительно набирает обороты.

Этот передовой инструмент искусственного интеллекта, похоже, произведет революцию в нашей работе и в том, как мы работаем.

А как насчет развлечений?

Мы слышали, что бот может помочь вам во всем - от составления плейлиста до планирования путешествий. Поэтому мы решили проверить это на практике.

Euronews Travel попросил Chat GPT спланировать двухнедельное путешествие по Европе без лишних затрат. Вот что получилось в результате.

Отпуск нашей мечты, по мнению бота

Если вы еще не слышали о нем - где вы были? Chat GPT - это популярный чат-бот, разработанный компанией Open AI. Пользователи задают ему вопросы, а он использует массу данных, чтобы дать уникальный, очень персонализированный ответ. Хотя он не "думает" как человек, это самое близкое к нему из того, что когда-либо было разработано.

Наш разговор с ботом:

Euronews Travel: "Здравствуйте, Chat GPT. Не могли бы вы спланировать для меня отпуск мечты по Европе? У меня неограниченное количество денег, и поездка должна длиться две недели. Мне все равно, куда я поеду и что буду делать. Это полностью зависит от вас!"

Chat GPT: "Здравствуйте! Я буду рад помочь спланировать отпуск вашей мечты по Европе. С неограниченным количеством денег и двумя неделями на путешествие, возможности безграничны. Вот примерный маршрут:

День 1-3: Париж, Франция

Начните свое путешествие в Городе любви. Посетите Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам и Монмартр. Насладитесь вином и сыром в одном из местных кафе или отправьтесь в речной круиз по Сене".

Наверное Chat GPT влюбился и, возможно, не следит за новостями. Ведь настоящее время Париж охвачен беспорядками из-за планов правительства повысить пенсионный возраст.

Кроме того, французская столица регулярно попадает в рейтинг самых переоцененных туристических направлений в мире.

Chat GPT:

"День 4-6: Рим, Италия

Далее отправляйтесь в Вечный город. Исследуйте древние руины Колизея и Римского форума, а также побродите по улицам Трастевере. Не забудьте попробовать джелато и пиццу, пока вы там".

Если вам все же не хочется отдавать планирование своей поездки в Италию в руки машины, Euronews Travel составил этот путеводитель идеального отпуска в конце года в Риме. Его написал человек (честно).

Chat GPT:

"День 7-9: Барселона, Испания

Из Рима отправляйтесь в оживленную Барселону. Посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, прогуляйтесь по бульвару Рамбла и отведайте тапас и сангрию в одном из местных баров. Совершите однодневную поездку на Монтсеррат, чтобы полюбоваться потрясающими видами".

Chat GPT подвергается критике за многие вещи, начиная от выдумок и заканчивая ответами, дискриминирующими пол, расу и меньшинства. Но если вы обращали внимание на его выбор, кажется, мы можем добавить к этому списку еще один: он ужасно шаблонный. Одна из причин этого заключается в том, что он генерирует ответы на основе существующих письменных материалов. Это означает, что они часто неоригинальны и, откровенно говоря, скучны.

Chat GPT:

"День 10-12: Амстердам, Нидерланды

Продолжите путешествие в Нидерланды и исследуйте очаровательные каналы Амстердама. Посетите музей Ван Гога, дом Анны Франк и Рейксмюсеум. Возьмите напрокат велосипед и исследуйте город как местный житель".

Вы должны убедиться, что Chat GPT знает больше о вас и вашем представлении об отпуске "мечты". Амстердам известен как место для любителей наркотиков и разврата, хотя недавно город попытался очистить свой имидж, развернув кампанию "Держитесь подальше", чтобы отпугнуть назойливых британских туристов.

Chat GPT:

"День 13-14: Санторини, Греция

Завершите свое путешествие отдыхом на прекрасном острове Санторини. Насладитесь потрясающими закатами, искупайтесь в прозрачных голубых водах и совершите морскую прогулку. Это будет идеальный способ завершить ваше европейское приключение".

Известно, что Санторини переполнен парами и молодоженами. Возможно, это не лучшее место для одиночного путешествия.

Chat GPT завершил наше общение приятными напутствиями:

"Этот маршрут - всего лишь предложение, и вы можете изменить его по своему вкусу. Имея неограниченные средства, вы можете улучшить условия проживания, заказать частные экскурсии и добавить дополнительные остановки в свой маршрут. Наслаждайтесь отпуском вашей мечты!"

Создал ли Chat GPT маршрут мечты?

ИИ составил наполовину разумный маршрут, зная о нас и наших желаниях не так много.

Несмотря на очевидность выбора, посещение этих трех столиц и двух основных туристических направлений должно удовлетворить многие запросы, особенно если вы новичок в Европе.

Интересно, что на полпути к ответу произошла сетевая ошибка, и нам пришлось повторно отправить наш вопрос ИИ. Ответ, который он дал во второй раз, был совершенно другим.

Но что же он упустил?

Во-первых, похоже, бот не обратил внимания на климатический кризис. Он выбрал очень углеродоемкое путешествие, не приняв во внимание варианты без перелетов. Справедливости ради, мы сказали, что у нас неограниченное количество денег.

Chat GPT также был очень, очень общим в советах. Эти места - хорошее начало, но опытные путешественники хотели бы увидеть больше малоизвестных мест.

Более того, он предполагает, что люди разделяют его роботоподобную эффективность: такое стремительное путешествие оставит большинство из нас без сил, и у нас будет очень мало шансов по-настоящему проникнуться местом назначения.

Но поскольку Chat GPT каждый раз дает разные ответы, вы никогда не знаете, какой отпуск он может спланировать для вас.