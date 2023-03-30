Мы попросили Chat GPT спланировать "путешествие мечты" - это что угодно, только не мечтаКомментарии
Chat GPT действительно набирает обороты.
Этот передовой инструмент искусственного интеллекта, похоже, произведет революцию в нашей работе и в том, как мы работаем.
А как насчет развлечений?
Мы слышали, что бот может помочь вам во всем - от составления плейлиста до планирования путешествий. Поэтому мы решили проверить это на практике.
Euronews Travel попросил Chat GPT спланировать двухнедельное путешествие по Европе без лишних затрат. Вот что получилось в результате.
Отпуск нашей мечты, по мнению бота
Если вы еще не слышали о нем - где вы были? Chat GPT - это популярный чат-бот, разработанный компанией Open AI. Пользователи задают ему вопросы, а он использует массу данных, чтобы дать уникальный, очень персонализированный ответ. Хотя он не "думает" как человек, это самое близкое к нему из того, что когда-либо было разработано.
Наш разговор с ботом:
Euronews Travel: "Здравствуйте, Chat GPT. Не могли бы вы спланировать для меня отпуск мечты по Европе? У меня неограниченное количество денег, и поездка должна длиться две недели. Мне все равно, куда я поеду и что буду делать. Это полностью зависит от вас!"
Chat GPT: "Здравствуйте! Я буду рад помочь спланировать отпуск вашей мечты по Европе. С неограниченным количеством денег и двумя неделями на путешествие, возможности безграничны. Вот примерный маршрут:
День 1-3: Париж, Франция
Начните свое путешествие в Городе любви. Посетите Эйфелеву башню, Лувр, Нотр-Дам и Монмартр. Насладитесь вином и сыром в одном из местных кафе или отправьтесь в речной круиз по Сене".
Наверное Chat GPT влюбился и, возможно, не следит за новостями. Ведь настоящее время Париж охвачен беспорядками из-за планов правительства повысить пенсионный возраст.
Кроме того, французская столица регулярно попадает в рейтинг самых переоцененных туристических направлений в мире.
Chat GPT:
"День 4-6: Рим, Италия
Далее отправляйтесь в Вечный город. Исследуйте древние руины Колизея и Римского форума, а также побродите по улицам Трастевере. Не забудьте попробовать джелато и пиццу, пока вы там".
Если вам все же не хочется отдавать планирование своей поездки в Италию в руки машины, Euronews Travel составил этот путеводитель идеального отпуска в конце года в Риме. Его написал человек (честно).
Chat GPT:
"День 7-9: Барселона, Испания
Из Рима отправляйтесь в оживленную Барселону. Посетите знаменитый храм Саграда Фамилия, прогуляйтесь по бульвару Рамбла и отведайте тапас и сангрию в одном из местных баров. Совершите однодневную поездку на Монтсеррат, чтобы полюбоваться потрясающими видами".
Chat GPT подвергается критике за многие вещи, начиная от выдумок и заканчивая ответами, дискриминирующими пол, расу и меньшинства. Но если вы обращали внимание на его выбор, кажется, мы можем добавить к этому списку еще один: он ужасно шаблонный. Одна из причин этого заключается в том, что он генерирует ответы на основе существующих письменных материалов. Это означает, что они часто неоригинальны и, откровенно говоря, скучны.
Chat GPT:
"День 10-12: Амстердам, Нидерланды
Продолжите путешествие в Нидерланды и исследуйте очаровательные каналы Амстердама. Посетите музей Ван Гога, дом Анны Франк и Рейксмюсеум. Возьмите напрокат велосипед и исследуйте город как местный житель".
Вы должны убедиться, что Chat GPT знает больше о вас и вашем представлении об отпуске "мечты". Амстердам известен как место для любителей наркотиков и разврата, хотя недавно город попытался очистить свой имидж, развернув кампанию "Держитесь подальше", чтобы отпугнуть назойливых британских туристов.
Chat GPT:
"День 13-14: Санторини, Греция
Завершите свое путешествие отдыхом на прекрасном острове Санторини. Насладитесь потрясающими закатами, искупайтесь в прозрачных голубых водах и совершите морскую прогулку. Это будет идеальный способ завершить ваше европейское приключение".
Известно, что Санторини переполнен парами и молодоженами. Возможно, это не лучшее место для одиночного путешествия.
Chat GPT завершил наше общение приятными напутствиями:
"Этот маршрут - всего лишь предложение, и вы можете изменить его по своему вкусу. Имея неограниченные средства, вы можете улучшить условия проживания, заказать частные экскурсии и добавить дополнительные остановки в свой маршрут. Наслаждайтесь отпуском вашей мечты!"
Создал ли Chat GPT маршрут мечты?
ИИ составил наполовину разумный маршрут, зная о нас и наших желаниях не так много.
Несмотря на очевидность выбора, посещение этих трех столиц и двух основных туристических направлений должно удовлетворить многие запросы, особенно если вы новичок в Европе.
Интересно, что на полпути к ответу произошла сетевая ошибка, и нам пришлось повторно отправить наш вопрос ИИ. Ответ, который он дал во второй раз, был совершенно другим.
Но что же он упустил?
Во-первых, похоже, бот не обратил внимания на климатический кризис. Он выбрал очень углеродоемкое путешествие, не приняв во внимание варианты без перелетов. Справедливости ради, мы сказали, что у нас неограниченное количество денег.
Chat GPT также был очень, очень общим в советах. Эти места - хорошее начало, но опытные путешественники хотели бы увидеть больше малоизвестных мест.
Более того, он предполагает, что люди разделяют его роботоподобную эффективность: такое стремительное путешествие оставит большинство из нас без сил, и у нас будет очень мало шансов по-настоящему проникнуться местом назначения.
Но поскольку Chat GPT каждый раз дает разные ответы, вы никогда не знаете, какой отпуск он может спланировать для вас.