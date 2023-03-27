"Тайные поездки": как незаметно уехать в рабочий день на отдых без ведома начальства

Утро понедельника. Коннор пишет электронное письмо клиенту. Но сидит он не за столом в офисе, а в баре с видом на заснеженные горные склоны.

Его можно было бы назвать цифровым кочевником или работником на удаленке, если бы не тот факт, что он офисный сотрудник, начальник которого даже не подозревает о его отсутствии.

Коннор находится в так называемой "тайной поездке", не разрешенной работодателем.

Эта практика становится все более популярной, поскольку многие видят привлекательность работы в более экзотических местах нежели офис, и приплюсовывают таким образом пару дней к выходным или отпуску.

Одному лондонскому консультанту удавалось выходить сухим из воды на протяжении многих лет.

Что такое "тайные поездки" и почему они так привлекательны?

Коннор совершал несогласованные поездки за границу в течение пяти лет, еще до пандемии. Но политика удаленной работы, введенная во время изоляции, оказалась благом.

Будучи сотрудником консалтинговой фирмы в Лондоне, он не может воспользоваться визами цифровых кочевников или схемами работы за границей, а из-за налоговых сложностей не имеет права легально работать в другой стране больше определенного количества дней.

Поскольку Коннор находится в офисе только два дня - обычно в среду и четверг, - он придумал, как добавить к своим выходным и отпуску чуть больше времени.

Коннору больше по душе работать в Амстердаме, Альпах или на пляже Connor

"Я вылетаю куда-нибудь в четверг вечером и удаленно работаю в пятницу, - рассказывает он, - то есть как только наступает 17:00, я выхожу за дверь и сразу иду на ужин или в бар".

Это также потенциальное решение для работников, работающих по контрактам, которые не очень щедры на отпускные дни.

"Это гораздо лучше, чем добираться до аэропорта в пятницу вечером и прибывать в полночь", - считает Коннор.

Каково это - взять "отпуск" втихаря?

Трудно представить, что работники особенно продуктивны во время "тайных поездок", но Коннор сравнивает их с четырехдневной неделей.

"Если вы выделите ограниченное время для выполнения работы и избавитесь от отвлекающих факторов, которые могут вас отвлекать в офисе, вы, как правило, более мотивированы", - убежден мужчина.

Он проводил "длинные выходные", осматривая достопримечательности Амстердама, отдыхая на пляжах или катаясь на лыжах в Доломитовых Альпах.

Хотя это и звучит красиво, но не лишено стресса и требует умелого управления.

"Я стараюсь планировать свои встречи в один блок, чтобы было больше времени и свободы для других занятий", - признается Коннор.

Но если неожиданно попросят ответить на звонок, это может стать проблемой.

"Приходилось отключать микрофоны, чтобы собеседники не слышали объявления в поезде, а однажды бегом убегать с пляжа, чтобы присоединиться к совещанию", - вспоминает Коннор.

Что нужно знать, если захотелось организовать "тайную поездку"

Перед тем как отправиться в путешествие втихаря, необходимо решить несколько логистических проблем.

Чтобы замаскировать свое местонахождение, Коннор рекомендует обзавестись VPN, чтобы создать впечатление, что находитесь в городе.

Мадейра - отличное место как для работы, так и для отдыха Connor

Он также напоминает, что не стоит увлекаться социальными сетями.

"Я разместил фотографию заката на Мадейре, когда Великобритания была в локдауне, и один из партнеров увидел", - рассказывает он. Это привело к неприятной беседе с отделом кадров.

Теперь он следит за тем, чтобы только избранные друзья могли видеть его записи, и придерживается политики "не спрашивают, не рассказывай".

Лучше выбирать места с тем же или схожим часовым поясом, что и в стране, где вы работаете.

"Мадейра была, безусловно, одной из лучших поездок, - говорит Коннор. - Тот же часовой пояс, что и в Великобритании, плюс там тепло, солнечно и отличная еда".

Проблемы с тайными поездками

Если вы не являетесь гражданином ЕС, вам необходимо следить за тем, чтобы не превысить срок пребывания.

"Я веду журнал своих поездок, чтобы не попасть впросак", - рассказывает Коннор.

Если о ваших тайных поездках станет известно, это может привести к кризису доверия между вами и вашим работодателем.

Коннор настойчиво рекомендует полностью справляться со своими обязанностями во время таких "побегов", чтобы не могло возникнуть обвинений в некачественной работе.