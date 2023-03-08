Туристическая ярмарка ITB вернулась в Берлин

ITB Berlin, крупнейшая в мире туристическая ярмарка, вновь открылась после трёхлетнего кризиса в области здравоохранения. На ней ожидаются около 10 000 экспонентов и 160 000 посетителей, среди которых много специалистов. Они примут участие в процессе возрождения этого бизнеса с тем, чтобы повернуть страницу кризиса, который потряс рынок туризма.

Дебора Рот, директор выставки ITB:

"Туристическая индустрия оказалась устойчивой и адаптируемой. Мы уже видим, как она начинает вновь расти, число бронирований увеличивается, особенно растёт выездной туризм. Мы также видим рост числа как международных поездок, так и внутренних. Однако устойчивость остаётся одной из основных тем в этой области".

Многие путешественники хотели бы избежать влияния их поездок на климат, и лозунг нынешней ярмарки - Open for Change - говорит о готовности к переменам. Новые тенденции - это и новые технологии, а также более экологичный транспорт, как, к примеру, электропоезда.

Бйорн Бендер, президент и исполнительный директор Rail Europe:

"Железнодорожная промышленность в Европе выздоровела. Если вы сравните цифры по 2022-му и 2019-му годам, объём перевозок уже превышает на 10% доковидный уровень. Я бы сказал, чт следующие годы и десятилетия будут эпохой путешествия на поездах, так как страны Европы инвестируют миллиарды евро в новую инфраструктуру".

По данным Всемирной туристической организации, международные поездки достигли 63% своих допандемичных уровней по всему миру в прошлом году. Некторые страны делают упор на аутентичность, как, например, Грузия, принимающая участие в форуме нынешнего года.

Леван Давиташвили, министр экономики, вице -премьер-министр Грузии:

"2022 год был довольно впечатляющим. С точки зрения доходов мы полностью восстановились от полследствий 2019 года, так что мы вернулись на круги своя".

Сирил Фурнерис, Euronews:

"2023 год может ознаменовать возвращение туризма на доковидные уровни в Европе, согласно Всемирной туристической организации. Но это будет также зависеть от замеделения экономики, от ситуации с поездками в Азиатско-Тихоокеанском регионе и развитием ситуации с войной в Украине".