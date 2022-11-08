Индустрия туризма: выставка WTM в Лондоне

Участники глобальной индустрии туризма, пострадавшей от пандемии, встречаются на международной профессиональной выставке World Travel Market в Лондоне. Для представителей сектора это возможность поделиться происходящими изменениями и обсудить дальнейшие действия.

"Пришлось на какое-то время остановиться и задаться вопросом, что бы мы могли сделать по-другому и как мы должны действовать в будущем. Думаю, что такие задачи как устойчивое развитие все больше выходят на передний план и такие серьезные темы обсуждаются все больше", — говорит директор выставки WTM London Джульет Лозардо

Рынок путешествий и туризма восстанавливается вынужденных ограничений. Передает корреспондент Euronews Дэймон Эмблинг:

“Глобальный туризм вернулся. В этом году с января по июль рост составил 60% по сравнению с периодом до пандемии. По экспертным оценкам, более 470 миллионов человек путешествовали в этот период. Быстрее всего восстановление идет в Европе и на Ближнем Востоке.

На фоне восстановления индустрия готовится к решению и других проблем. В их числе экономический и энергетический кризисы, проблемы глобального потепления и изменения климата, колебания курсов обменов валют.

"Мы будем решать все возникающие проблемы. Сегодня мы заявляем об этом единым голосом. Мы понимаем, что нужно изменить восприятие туризма и то, как мы предлагаем услуги”, — говорит и.о. министра туризма Болгарии Илин Димтров.

Туристическая отрасль также сосредотачивает внимание на выполнении своих обязательств по устойчивому развитию. Эта отраслевая выставка проходит одновременно с климатическим саммитом COP27 в Египте.

"Мы работаем над развитием зеленого туризма, потому что это важно, а также отвечает интересам потребителей, потому что после ковида все интересуются экотуризмом, это для нас один из приоритетов в будущем, сегодня мы разрабатываем такую программы действий", — говорит министр туризма Марокко Фатим-Захра Аммор.