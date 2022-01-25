"Индийская открытка" из Дубая

На этой неделе программа «Открытки» приглашает вас в индийский павильон международной выставки «Экспо-2020» в Дубае. Индию часто называют одним из самых популярных туристических направлений в мире. Это яркая страна, известная своей богатой культурой и историческим наследием.

Туризм занимает важное место в экономике Индии — и его значение растёт. Этот сектор составляет 107 млрд евро в ВВП страны. По словам секретаря министерства туризма Ракеша Кумара Вермы, власти Индии рассчитывают на ещё большие доходы от этой сферы:

«Индия предлагает разнообразные формы туризма. Я думаю, помимо культуры, духовного обогащения, знакомства с наследием мы можем предложить экстремальный и оздоровительный отдых».

Индийский павильон на международной выставке 2020 г. принял более 80 тыс. посетителей со дня открытия в октябре. Это одна из крупнейших площадок, где Индию представляют миру, — как будущий центр развития и инноваций.

Главными темами павильона стали «Климат и биоразнообразие», «Пространство», «Городское и загородное развитие», «Путешествия и связь», а также «Устойчивое развитие», — рассказывает Ракеш Кумар Верма:

«Что такое "устойчивое развитие"? Один из главных уроков пандемии — это то, что туризму надо изменить свои приоритеты. Он должен стать экологичным и ответственным. Вот, на чём фокусируется Индия в разработке новой политики в сфере туризма после пандемии, — это, в том числе, развитие экологичного и ответственного туризма».

Со смягчением ограничений на международные поездки при сохранении санитарных мер есть надежда, что Индия будет одним из желанных направлений для путешественников в 2022 г.