Велотрек посреди барханов

Я нахожусь на велотреке Аль-Кудра, расположенном на окраине Дубая. Он очень длинный: длина его периметра — 85 км, но, если принять во внимание все петли, она достигает 200 км. В этом выпуске «Открыток» принял участие чемпион мира по супербайку Дийон Комптон.

Попасть на велотрек аль-Кудра можно совершенно бесплатно. Прокат велосипеда здесь стоит 23 евро за 2 часа. Это очень необычный трек, он проложен он через пустыню. Вокруг очень красиво. Можно увидеть дюны и сернобыков.

Этот оазис расположен всего в 35 минутах езды от центра Дубая. Это место очень популярно у любителей спорта и сильных ощущений.

Пейзаж с дюнами и дикими животными делает это место одним из красивейших в эмирате. Чтобы увидеть это, просто нужно сесть на велосипед.