Страна удивительных маршрутов

Тот, кто жаждет приключений и впечатлений вдали от традиционных курортов, несомненно, найдет в Сербии все, к чему стремится душа.

Путешествия по обширным сельским районам этой страны предполагают самый разный формат - от восхождения на горные тропы до созерцания памятников средневекового искусства в уединенных монастырях. Никого не оставит равнодушным чудесная местная кухня, и ночлег в уединенной сказочной деревне.

Реки, озера и национальные парки - идеальные места активного досуга и спорта и для созерцания природы.

Каньон и дьявол

Остановитесь и посмотрите: к вашим услугам - поистине эпические пейзажи. В Сербии с ее каньонами, зелеными лесами и сверкающими озерами есть бесчисленное множество уголков, которые стоит посетить только ради панорамы. Для многих путешественников каньон Увац стоит на первом месте в этом списке.

Известняковые скалы возвышаются над ослепительно зеленой водой реки Увац, Легкая прогулка на лодке - самый простой и спокойный способ насладиться безмятежной красотой каньона, но для того, чтобы лучше увидеть изгибы реки, вам нужно подняться на одну из смотровых площадок. Выберите лодочный тур, включающий посещение смотровой станции Молитва, где есть небольшая деревянная платформа, с которой открывается прекрасная панорама.

Не менее запоминающимся и не менее фотогеничным является интригующее природное явление на юге Сербии: Город дьявола. Здесь вы найдете 200 с лишним высоких каменных образований, которые, по легенде, являются гостями свадьбы, превращенными в камень в наказание.

Прислушайтесь к характерному звуку, который издает ветер, проносясь мимо каменных фигур - местные жители говорят, что это шепчет дьявол. Если осмелитесь, посетите это место после наступления темноты, когда оно освещается, что производит жутковатый эффект.

Оторвитесь по полной

Национальный парк Тара в Западной Сербии - поистине прекрасный уголок, покрытый густыми лесами, пересекаемый горными ручьями и реками.

Он привлекает любителей животных, поскольку в парке обитает большая популяция бурых медведей, которых можно увидеть на кормежке во время экскурсий. Опытные рейнджеры приведут вас к деревянным укрытиям в глубине леса, где вы должны как можно тише дождаться появления медведей. Между тем, среди деревьев здесь бродят и другие животные: олени, кабаны, волки и дикие кошки, а над головой часто можно увидеть беркутов и сапсанов.

Город Дьявола EEL/CC-BY-SA

Национальный парк Тара также является центром приключенческих видов спорта, многие из которых практикуют на могучей реке Дрина или близ нее. Одним из превосходных маршрутов для каякинга является 15-километровый участок от тихого озера Перучак до Маленького домика на Дрине - крошечного построения, расположенного на скале посреди воды. Каждое лето атмосфера здесь накаляется, когда регата Дрина собирает тысячи любителей острых ощущений.

Город Дьявола Milos Lopusina, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Прикосновение к божественному

Посещение православных монастырей Сербии гарантирует незабываемые впечатления. Один из самых необычных - Црна Река, он датируется XIII веком. Монастырь построен прямо в пещерах крутого утеса на юго-западе Сербии с видом на ущелья Ибар-Колашин на реке Црна.

Мужской монастырь Студеница внесен в список наследия ЮНЕСКО, он самый большой и знаменитый в стране, в его стенах хранятся ценнейшие фрески.

Колбаски и пирог

Знакомство с сельской Сербией было бы неполным без погружения в местный быт. Для этого вам стоит обязательно остановиться в аутентичной сербской деревне. Cело Сирогойно в Златиборе - идеальное место для ночлега. деревня одновременно является музеем под открытым небом, демонстрирующим традиционный уклад жизни. Для любителей тишины, покоя и глотка свежего горного воздуха отличный выбор - деревня Доньи Таор, в двух шагах от нее - прекрасные водопады.

В какой бы деревне вы ни остановились, не уезжайте, не попробовав сытных сербских блюд домашней кухни. Традиционно любимое блюдо - чивапчичи, вкуснейшая колбаса, приправленная специями, которую обычно едят с лепешками и соусом из красного перца. Гвоздем меню будет и бурек, ирог с начинкой из мяса, сыра и овощей, - идеальный завтрак или перекус, который надолго зарядит вас энергией.