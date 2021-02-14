Сербия делится вакциной

Сербия безвозмездно отправляет в Северную Македонию запасы вакцин. На границе двух стран сербский президент Вучич передал македонскому премьер-министру Заеву 4680 доз препарата Pfizer. Всего Белград обещал поставить около 8 тысяч доз из своих запасов. Процедура оказалась очень сложной из-за переговоров с самим "Пфайзером" о реэкспорте вакцин. Но в итоге фармацевтическая компания пошла навстречу политикам.

Зоран Заев, премьер-министр Северной Македонии:

"В знак доброй дружбы, Сербия и сербский народ продемонстрировали солидарность и предоставили нашей стране вакцину".

Александр Вучич, президент Сербии:

"Если твой сосед чем-то недоволен, если твой друг недоволен, то и ты не можешь сам быть доволен. Говорят, что друг познаётся в беде".

Северная Македония заказала 1,6 миллиона доз, из них половина — прямой контракт с "Пфайзером", другая половина в рамках программы ВОЗ. Но из-за проблем с производством и поставками, страна до сих пор не получила ни единой дозы.

В отличие от соседей, Сербия лидирует среди стран континентальной Европы по доле привитого населения. Белград получил больше миллиона доз китайской вакцины "Синофарм" и более 50 тысяч доз российского "Спутника V". При этом идут переговоры с Москвой о начале производства "Спутника" в Сербии, с перспективой поставок в другие страны Европы.