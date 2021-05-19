Чем заняться на выходные в Нови-Саде - культурной столице Европы 2022 года

В городе, где заброшенные заводы превратились в оживленные культурные площадки, историческая крепость стала местом проведения музыкальных фестивалей, а яркий стрит-арт украсил самые неожиданные уголки района, в культурную жизнь погрузиться очень просто.

Нови-Сад, второй по величине город Сербии, был избран культурной столицей Европы 2022 года, и в честь этого события здесь организована насыщенная программа выставок, мероприятий и представлений. Используйте выходные дни с пользой, посетив как можно больше этих культурных достопримечательностей.

Культурные станции: старое встречается с новым в Нови-Саде

В рамках программы "Культурная столица Европы" в Нови-Саде открылся целый ряд тематических станций, каждая из которых имеет свой характер и программу. Поскольку многие из них расположены в прекрасно отреставрированных зданиях, являющихся объектами культурного наследия, посещение этих культурных станций - прекрасный способ заглянуть в прошлое Нови-Сада и приобщиться к его современной культуре.

Культурная станция "Свилара": На этой бывшей шелкокрасильной фабрике в районе Алмашки сейчас проводятся выставки современного искусства и фотовыставки в атмосферной промышленной обстановке.

Культурная станция Свилара Vladimir Velickovic

Культурная станция Эгисег: Концерты классической музыки и мастер-классы проводятся на культурной станции Эгисег, в величественном замке 19 века, который был полностью отреставрирован после того, как пришел в упадок.

Культурная станция Эгисег Jelena Ivanovic

Петроварадинская крепость и многое другое: знакомство с прошлым города

История Нови-Сада прослеживается по всему городу. Прогуляйтесь по площади Свободы в Старом городе, чтобы полюбоваться архитектурой городской ратуши и Католический собор Девы Марии, а также множеством других зданий, являющихся объектами культурного наследия. А чтобы глубже погрузиться в прошлое города, отправьтесь на экскурсию по одной из этих исторических достопримечательностей.

Петроварадинская крепость: Любимая цитадель города на протяжении веков занимала свое место в центре событий Нови-Сада. Ее история как военной крепости с подземельями, сокровищницами и 16 км подземных туннелей, по которым до сих пор можно совершить экскурсию, уступила место ее современному использованию, став площадкой для проведения знаменитого ежегодного сербского музыкального фестиваля Exit.

Петроварадинская крепость Danilo Krnjaić from Pixabay

Расположенный на правом берегу Дуная, Петроварадин считается одной из наиболее хорошо сохранившихся крепостей Европы. Здесь есть на что посмотреть и помимо самого здания: Городской музей Нови-Сада, скульптура "Бой оленей", причудливые "пьяные часы", на которых маленькая стрелка показывает часы, а маленькая минуты. А если вы отправитесь в тур по подземному туннелю, то, возможно, повстречаете и призраков, обитающих в крепости...

Музей истории Воеводины

История региона с эпохи палеолита до 20-го века задокументирована в этом музее, в котором выставлены увлекательные археологические находки. Инструменты, украшения, керамика и монеты дают представление о повседневной жизни, погребальных обычаях и религиозной культуре древних поселений Воеводины. Здесь также можно найти впечатляющие военные артефакты - не пропустите пару великолепных римских шлемов, позолоченных и украшенных драгоценными камнями, которые были раскопаны в 1955 году вместе с другими частями снаряжения римского кавалерийского офицера.

Из галерей на улицы: глубокое погружение в сербское искусство

Туристы, желающие познакомиться с сербским искусством, будут избалованы выбором в Нови-Саде: здесь есть как давно существующие культурные учреждения, так и современные творческие пространства, где представлены лучшие местные таланты.

Галерея Матицы Сербской: Неизменно популярная Галерея Матицы Сербской - это место, где можно увидеть шедевры сербского искусства 18-20 веков. Здесь хранятся некоторые действительно запоминающиеся портреты, такие как "Угрюмая девочка" Уроша Предича. Галерея регулярно проводит мастер-классы и специальные мероприятия для семей.

Уличное искусство: Трудно не заметить яркую сцену городского искусства в Нови-Саде: массивные фрески и креативные граффити можно увидеть на стенах в центре города и за его пределами. Вы можете найти места расположения последних произведений уличного искусства на странице Novi Sad Street Art в Instagram.

Фестивали и мероприятия: время воспевать культуру

На фестивале Exit EXIT Photo Team

Хотя в Нови-Саде есть чем заняться круглый год, стоит рассмотреть возможность поездки специально на один из многочисленных фестивалей города. Как уже упоминалось выше, мега-фестиваль музыки Exit - главный хит летнего сезона города, который в этом году празднует свое 20-летие. В течение четырех дней на нескольких сценах на территории крепости Петроварадин выступает международный состав танцевальных, рок- и альтернативных исполнителей. Посетители фестиваля могут разбить палатку на пляже Штранд или поселиться в одном из недорогих хостелов города.

Также в календаре оживленный Gradić Fest, фестиваль уличных музыкантов, выступающих на открытом воздухе, который проводится каждый год в конце августа. А любителям театра придется по душе весенний фестиваль Sterijino Pozorje, на котором демонстрируются региональные драматические постановки.