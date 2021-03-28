Парадоксы "ковидного" туризма

Перед пасхальными каникулами тысячи немцев отправляются на Балеарские острова: в одну только субботу в Пальма-де-Майорке сели 60 самолётов из Германии, а в воскресенье — 70. В зонах аэропорта, где проводят тестирование, скапливаются очереди.

Отпускное настроение не омрачает даже обязательное тестирование за свой счёт тех, кто возвращается из отпуска в Германию.

При этом и сами туристы, и работники турсектора отмечают парадоксальность ситуации: немцы не могут путешествовать по собственной стране из-за коронавирусных ограничений, но могут отправиться за границу. И в Испании ситуация такая же: на острова пускают немцев, а испанцам сюда нельзя.

"Не очень хорошо, когда иностранцы могут сюда приехать, а наши соотечественники — нет. Ведь отрицательный тест одинаков что для немца, что для испанца, значит и правила и ограничения должны быть одинаковыми", — говорит жительница Майорки.

В Германии официальные цифры распространения инфекции заметно выше, чем в Испании. На Майорке за последние дни тоже отметили существенный рост. Пришлось опять закрыть внутренние помещения баров и ресторанов, а ночной комендантский час ужесточили.