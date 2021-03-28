В Берлине разогнали "юбилейную" акцию противников карантина

Берлинская полиция разогнала "юбилейную" манифестацию противников карантинных мер. Год назад граждане, выступающие против жёстких ограничений, собрались на первую подобную акцию протеста. В этот раз арестованы десятки участников митинга, организаторам предъявлены обвинения в нарушении правил социального дистанцирования и карантина. На время шествия пришлось остановить работу пункта вакцинации, мимо которого шли собравшиеся.

В Германии манифестации против жёстких мер проходят регулярно. Правозащитники называют действия властей нарушением конституции, сотрудники наиболее пострадавших отраслей требуют компенсаций или разрешения возобновить работу.

В стране продолжают действовать относительно жёсткие ограничения. Тем не менее, на фоне растущей социальной напряжённости на минувшей неделе федеральное правительство отменило некоторые новые меры, о введении которых было объявлено ранее. Канцлер Ангела Меркель лично извинилась перед согражданами, назвав новые ограничения ошибкой.