В этот четверг португальский парламент в целом одобрил законопроект Социал-демократической партии (СДП) о регулировании доступа к социальным сетям для несовершеннолетних в возрасте до 16 лет: парламентские группы СДП и Соцпартии (СП), а также депутаты-одиночки от партий "Люди — животные — природа" (ПАН) и "Вместе ради народа" (JPP) проголосовали за, партии "Шега" и "Либеральная инициатива" - против, в то время как "Демократический и социальный центр — Народная партия", Компартия, партия Livre и Левый блок воздержались. Теперь инициатива будет передана в комитет для специализированного обсуждения.

Законопроект ограничивает свободный доступ к социальным сетям и другим платформам для детей в возрасте до 16 лет, требуя согласия их родителей или законных представителей.

Что касается доступа к социальным сетям и другим платформам, действующее законодательство устанавливает предельный возраст согласия несовершеннолетних в 13 лет.

"Минимальный цифровой возраст для самостоятельного доступа к социальным сетям, видеохостингам и открытым коммуникационным сервисам устанавливается на уровне 16 лет; дети в возрасте 13 лет и старше могут получить доступ к ним только с (...) явно выраженного и подтвержденного согласия родителей", - говорится в предложении СДП.

Дети младше 13 лет "не могут получить доступ к платформам, сервисам, играм и приложениям, подпадающим под действие этого закона".

Ограничения доступа будут распространяться на такие социальные сети, как Instagram, Facebook или TikTok, но не на WhatsApp, который используется многими родителями для общения со своими детьми.

Согласно законопроекту, компании и платформы должны гарантировать, что сети, которыми могут пользоваться несовершеннолетние в возрасте от 13 до 16 лет, "обладают определенным функционалом для предотвращения воздействия насилия, раннего сексуального контента, игр, вызывающих привыкание, манипулируемых видео, манипулируемых изображений".

Согласно законопроекту СДП, создание новой учетной записи для детей до 13 лет невозможно, а в возрасте от 13 до 16 лет "требуется механизм, связанный с цифровым мобильным ключом, или другой механизм, позволяющий идентифицировать несовершеннолетнего и видеть только его возраст".

Что касается того, как обеспечить эффективное соблюдение утвержденных мер, то, по мнению депутатов-социал-демократов, контроль за этим должны осуществлять Национальное управление связи (Anacom) и Национальная комиссия по защите данных (CNPD).

И Anacom, и CNPD должны взаимодействовать с "ARTE - Агентством по технологической реформе государства", чтобы гарантировать безопасную и надлежащую интеграцию системы цифровых мобильных ключей в системы проверки возраста, предусмотренные этим законом".

Anacom и CNPD, согласно СДП, "могут издавать руководящие принципы и налагать крупные штрафы - до двух миллионов евро или 2 % годового оборота по всему миру - с объективной гражданской ответственностью за ущерб, причиненный детям".

Во время пленарного заседания в парламенте оппозиционные партии выразили обеспокоенность по поводу применения закона, защиты частной жизни, сбора персональных данных, а также возможности использования подростками VPN для преодоления ограничений доступа.

"Шега" выступила против запрета, указав, что "риски для общества редко можно решить усилением государственного контроля".

Лидер партии Андре Вентура обвинил СДП и Соцпартию в попытке "промыть мозги" и "контролировать» "умы и будущее" страны с помощью этого диплома.

"Демократический и социальный центр — Народная партия" также выступили против законопроекта, но в итоге воздержалась при голосовании, признав, что стране необходимо обсудить этот вопрос. "Это государство дает детям смартфоны или родители? А потом они снимают с себя ответственность?" - спросил депутат-центрист Жуан Алмейда.

Компартия, в лице Паулы Сантош, отстаивала необходимость более комплексных мер, направленных на обучение детей и молодежи, в дополнение к запрету.

Социал-демократы также хотят открыть дискуссию для гражданского общества. С этой целью они собираются выслушать представителей родителей, учителей и психологов, чтобы улучшить проект.

Что делают страны ЕС для регулирования доступа молодежи к соцсетям?

Растущая озабоченность влиянием социальных сетей на психическое здоровье и развитие молодежи заставляет некоторые страны обсуждать ужесточение правил доступа к этим платформам.

Австралия стала первопроходцем в принятии закона, ограничивающего пользование социальными сетями для лиц моложе 16 лет, наложив на платформы обязательство создать эффективные механизмы проверки возраста.

В Европе также множатся подобные законодательные предложения, хотя и на разных стадиях реализации. В прошлом месяце Франция одобрила законопроект об ограничении доступа к социальным сетям для молодых людей младше 15 лет.

В ноябре прошлого года правительство Дании также объявило о достижении политического соглашения о запрете доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, и эта мера может стать законом к середине 2026 года.

В мае прошлого года парламент Италии также представил законопроект, предусматривающий ограничение доступа к социальным сетям для детей младше 15 лет, который в настоящее время рассматривается итальянским Сенатом.

Испания также хочет ввести запрет на социальные сети для подростков до 16 лет, но эта мера все еще обсуждается в испанском Конгрессе. Другие страны, такие как Словения, Греция и Германия, изучают и готовят законодательство для введения ограничений на доступ к социальным сетям для несовершеннолетних.