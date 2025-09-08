Во время протестов в Непале погибли не менее 19 человек

В городах Непала прошли акции протеста. Демонстранты протестуют против коррупции в правителсьтве и запрета социальных сетей. Манифестации переросли в беспорядки. Есть жертвы и пострадавшие.
По меньшей мере 19 человек погибли в ходе протестов в столице Непала Катманду и других городах страны. Сотни людей получили ранения. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post. Среди пострадавших есть и сотрудники правоохранительных органов.
В районах интенсивных протестов введен комендантский час. Силы безопасности патрулируют важные перекрестки в Катманду.
Молодежь вышла на улицы, протестуя против коррупции и недавнего решения властей заблокировать большинство социальных медиа-платформ, включая Facebook, X и YouTube.
Для разгона манифестантов, вступивших в столкновения с полицией, правоохранительные органы применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.
Почему запретили социальные сети?
Правительство Непала утверждает, что не запрещает социальные сети, а пытается привести их в соответствие с законодательством.
Власти Непала заявляют, что решение о блокировке порядка 20 соцсетей принято потому, что платформы не зарегистрировались должным образом в государственных органах.
Ранее, как утверждают официальные лица, эти компании неоднократно получали уведомления о необходимости официальной регистрации. Сообщается, что TikTok, Viber и три другие платформы зарегистрировались и работают без перебоев.
Также в парламент был внесен законопроект, касающийся обеспечения надлежащего управления и подотчетности социальных платформ. Документ был подвергнут критике правозащитными группами. Последние заявили, что правительство пытается ограничить свободу выражения мнений и нарушает основные права граждан.
В 2023 году Непал запретил приложение для обмена видео TikTok за нарушение "социальной гармонии, доброй воли и распространение непристойных материалов". Запрет был снят в прошлом году после того, как руководители TikTok пообещали соблюдать местные законы. Они включают запрет на порнографические сайты, принятый в 2018 году.