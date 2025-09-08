Во время протестов в Непале погибли не менее 19 человек

РЕКЛАМА

По меньшей мере 19 человек погибли в ходе протестов в столице Непала Катманду и других городах страны. Сотни людей получили ранения. Об этом сообщает издание The Kathmandu Post. Среди пострадавших есть и сотрудники правоохранительных органов.

В районах интенсивных протестов введен комендантский час. Силы безопасности патрулируют важные перекрестки в Катманду.

Молодежь вышла на улицы, протестуя против коррупции и недавнего решения властей заблокировать большинство социальных медиа-платформ, включая Facebook, X и YouTube.

Для разгона манифестантов, вступивших в столкновения с полицией, правоохранительные органы применили слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули.

Протест у здания парламента в Катманду, Непал. 8 сентября 2025 г.

Почему запретили социальные сети?

Правительство Непала утверждает, что не запрещает социальные сети, а пытается привести их в соответствие с законодательством.

Власти Непала заявляют, что решение о блокировке порядка 20 соцсетей принято потому, что платформы не зарегистрировались должным образом в государственных органах.

Ранее, как утверждают официальные лица, эти компании неоднократно получали уведомления о необходимости официальной регистрации. Сообщается, что TikTok, Viber и три другие платформы зарегистрировались и работают без перебоев.

Также в парламент был внесен законопроект, касающийся обеспечения надлежащего управления и подотчетности социальных платформ. Документ был подвергнут критике правозащитными группами. Последние заявили, что правительство пытается ограничить свободу выражения мнений и нарушает основные права граждан.

В 2023 году Непал запретил приложение для обмена видео TikTok за нарушение "социальной гармонии, доброй воли и распространение непристойных материалов". Запрет был снят в прошлом году после того, как руководители TikTok пообещали соблюдать местные законы. Они включают запрет на порнографические сайты, принятый в 2018 году.