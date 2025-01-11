By Euronews и AP

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Верховный суд США, по всей видимости, поддержит закон, запрещающий работу сайта потокового видео TikTok в Соединенных Штатах, если он не будет продан его материнской компанией, базирующейся в Китае.

Доводы о том, что угроза национальной безопасности, которую представляют связи компании с Китаем, похоже, перевешивают опасения по поводу ограничения свободы слова TikTok или его 170 миллионов пользователей в США.

Председатель Верховного суда Джон Робертс обозначил главную, по его словам, проблему: принадлежность TikTok китайской компании ByteDance и требование сотрудничать с китайским правительством.

Если закон, принятый двухпартийным большинством в Конгрессе и подписанный президентом Джо Байденом в апреле, останется в силе, TikTok должен будет "уйти в темноту" 19 января, заявил судьям адвокат Ноэль Франциско от имени TikTok.

Прямой эфир на TikTok у здания Верховного суда, 10 января 2025 года Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Франциско призвал судей принять решение о временной паузе, которая позволит TikTok продолжать работу.

"Возможно, после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа 20 января мы снова окажемся в другом мире", - сказал он.

Трамп, у которого 14,7 млн подписчиков на TikTok, также призвал перенести крайний срок, чтобы дать ему время на переговоры о "политическом урегулировании".

Но пока неясно, пойдут ли на это судьи.

Только судья Нил Горсуч дал понять, что встанет на сторону TikTok и признает, что запрет нарушает Конституцию.

Горсуч назвал аргументы, выдвинутые администрацией Байдена в защиту закона, "патерналистской точкой зрения".

По его словам, компания TikTok предложила разместить предупреждение о том, что контентом может манипулировать китайское правительство.

Компания TikTok предложила разместить предупреждение о том, что контентом может манипулировать китайское правительство Kiichiro Sato/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

"Разве мы обычно не считаем, что лучшее средство от проблемной речи - это контрречь?" - спросил он генерального прокурора Элизабет Прелогар, которая защищала закон в администрации Байдена.

Однако, по словам Прелогар, одного предупреждения будет недостаточно, чтобы противостоять распространению дезинформации.

Франциско и адвокат Джеффри Фишер, представляющий интересы создателей контента и пользователей TikTok, неоднократно пытались обратить внимание суда на ограничения Первой поправки, которые будут наложены на TikTok и его пользователей, что поставит под угрозу средства к существованию создателей контента, если закон будет принят.

Но эти аргументы были встречены скептически всеми судьями, кроме Горсуча.

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Судья Бретт Кавано выразил обеспокоенность США тем, что Китай получит доступ к информации о десятках миллионов американцев, включая подростков и людей в возрасте 20 лет, среди которых TikTok пользуется огромной популярностью.

Судей призывают ввести временную паузу Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

"Это забота о будущем страны", - сказал Кавано.

Робертс преуменьшил аргумент Фишера о том, что запрет TikTok нарушает права американских пользователей на свободу слова.

"Конгресс не против выражения мнений, - сказал Робертс. - Их не устраивает, что иностранный противник, как они определили, собирает всю эту информацию о 170 миллионах людей, которые пользуются TikTok".

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ByteDance заявила, что не будет продавать платформу для создания коротких видеороликов. А, по словам Франциско, продажа может оказаться невозможной в соответствии с условиями, установленными в законе.

Если TikTok не будет продан одобренному покупателю, федеральный закон запретит магазинам приложений, таким как Apple и Google, его предлагать. Он также запретит сервисам интернет-хостинга размещать TikTok.

Пользователи TikTok, у которых уже есть приложение на телефоне, сохранят к нему доступ. Но новые пользователи не смогут загрузить приложение, а существующие больше не смогут получать обновления.

У Дональда Трампа более 14 миллионов подписчиков в TikTok Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Это в конечном итоге сделает приложение неработоспособным, говорится в судебных документах Министерства юстиции.

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Между тем TikTok с 2020 года, во время первого срока Трампа, был "в курсе", что его продажа может потребоваться, если он не сможет удовлетворить требования национальной безопасности правительства США.

В США TikTok называют китайским "троянским конем". Американские чиновники утверждают, что огромное количество данных о пользователях, которые собирает компания, включая конфиденциальную информацию о привычках пользователей, может попасть в руки китайского правительства в результате принуждения.

Они также обеспокоены тем, что собственный алгоритм, который определяет, что пользователи видят в приложении, уязвим для манипуляций со стороны китайских властей, которые могут оказать давление на ByteDance, чтобы сформировать контент на платформе таким образом, чтобы его было трудно обнаружить.

Тиктокеры у здания Верховного суда Jacquelyn Martin/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

TikTok, который в прошлом году из-за закона подал в суд на правительство, долгое время отрицал, что может быть использован в качестве инструмента Пекина.

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Компания вела переговоры с администрацией Байдена в 2021-2022 годах, чтобы разрешить проблемы, связанные с конфиденциальностью данных в США и потенциальным алгоритмическим манипулированием.

В судебных документах компания обвинила администрацию в том, что та, по сути, отказалась от этих переговоров после того, как представила проект соглашения в августе 2022 года.

Но Министерство юстиции заявило, что администрация Байдена сочла это предложение "недостаточным", поскольку оно сохраняло бы связи TikTok с Китаем.

По словам ведомства, исполнительная власть также не могла "ни доверять ByteDance в том, что она будет соблюдать условия, ни обнаружить несоблюдение до того, как станет слишком поздно".

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Ожидается, что судьи Верховного суда примут решение по этому делу в ближайшие дни, почти наверняка раньше установленного срока 19 января.