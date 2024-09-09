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Появление дипфейков: как ИИ угрожает безопасности и конфиденциальности

Совместно с
Появление дипфейков: как ИИ угрожает безопасности и конфиденциальности
Авторское право euronews
Авторское право euronews
By Damon Embling
Опубликовано
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В этом выпуске Sci-Tech мы исследуем стремительное распространение дипфейков, связанное с достижениями в области генеративного искусственного интеллекта.

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Эти гиперреалистичные поддельные видео, аудио и изображения делают аферы и мошенничество более убедительными, чем когда-либо. От финансовых махинаций до неправомерного использования изображений интимного характера — влияние дипфейков растёт, вызывая серьёзные опасения по поводу безопасности и конфиденциальности в цифровую эпоху.  

В этом эпизоде мы встречаемся с экспертами из Оксфорда, чтобы обсудить опасность дипфейков, генерируемых искусственным интеллектом, а также услышать леденящие душу свидетельства одной из жертв. 

Однако в настоящее время появились новые инструменты для их выявления. Мы принимаем участие в демонстрации инструмента, разработанного технологической компанией HONOR, и наблюдаем его в действии.

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