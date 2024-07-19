Эксперт о глобальном технологическом сбое: "Мы становимся всё более уязвимы"

By Euronews

"Чем больше у нас взаимосвязанных программ, тем сильнее мы уязвимы. Поскольку мы взаимодействуем со всё большим количеством такого ПО, число проблем тоже может увеличиться", - сказал в интервью Euronews профессор Лёвенского католического университета Аксель Лёге.

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"Чем больше взаимосвязей, тем сильнее уязвимость", - такой вывод сделал один из экспертов по кибербезопасности после крупного технологического сбоя, который затронул работу авиакомпаний, медицинских учреждений и многих других организаций по всему миру.

Этот сбой произошел после некорректного обновления приложения компании CrowdStrike. Мы поговорили об этом инциденте с профессором информатики Лёвенского католического университета Акселем Лёге.

- Это обычная антивирусная программа, которая была обновлена, но новое обновление оказалось не очень совместимо с системами Microsoft. Поэтому перед вами оказался синий экран. Антивирус - сложная программа, и система Microsoft тоже непросто устроена. Поэтому когда вы пытаетесь объединить две такие вещи, порой не знаете, что произойдет.

- Тесты, позволяющие избежать подобных проблем, существуют, но гарантировать, что обновление пройдёт без неприятных последствий, всё равно нельзя?

- Чем больше у нас будет взаимосвязанных программ, тем сильнее мы уязвимы. Поскольку мы взаимодействуем со всё большим количеством программ, количество проблем тоже может увеличиться.

- С какими последствиями столкнется Microsoft после такого сбоя в работе?

- Это как-то затронет их репутацию, конечно. С экономической точки зрения, возможно, цена на акции на фондовом рынке немного снизится. Но давайте признаем, что у них монополия. Так что долгосрочных последствий, я думаю, не будет.

Аксель Лёге напоминает, что ни одна система в мире не является на 100% безопасной, и обращает внимание, что Европейский союз уже много лет не вкладывает достаточных средств в кибербезопасность.