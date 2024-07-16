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Покушение на Трампа: соцести погрязли в теориях заговора

Бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу помогают сойти со сцены во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу, 13 июля 2024 года.
Бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу помогают сойти со сцены во время предвыборного мероприятия в Батлере, штат Пенсильвания, в субботу, 13 июля 2024 года. Авторское право AP Photo/Gene J. Puskar
Авторское право AP Photo/Gene J. Puskar
By Pascale Davies
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Сразу после покушения в социальных сетях появились заявления о том, что стрельба была "срежиссирована" или "заказана" президентом США Джо Байденом.

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"Инсценировка, чтобы вызвать сочувствие" и "заказ", вероятно, от ЦРУ при участии Барака Обамы и Клинтонов: вот лишь некоторые из теорий заговора, которые распространились по социальным сетям сразу после ранения экс-президента США Трампа на митинге в минувшие выходные.

Во всем виноват Байден?

Утверждения, опубликованные в X, Facebook, Instagram и TikTok, не были подкреплены никакими доказательствами и исходили как от республиканцев, так и от демократов. Некоторые сообщения были даже от американских политиков.

"Джо Байден отправил приказ", - написал на сайте X конгрессмен-республиканец Майк Коллинз из Джорджии, ссылаясь на сделанный ранее комментарий о том, что "Трамп попал в яблочко".

Йотам Офир, доцент кафедры коммуникаций Университета Буффало в Нью-Йорке, убежден: "Случившееся показывает, насколько податливы теории заговора и как их можно приспособить к любой идеологии, использовать для того, чтобы еще больше разделить нас".

Правоохранительные органы и Министерство юстиции США заявили, что продолжают расследование покушения. Президент Джо Байден, который будет бороться с Трампом на президентских выборах 2024 года, также распорядился провести независимое разбирательство.

Но в соцсетях "наблюдается всплеск дебатов о том, почему нападавший не был обнаружен раньше, что привело к широкому распространению предположений о возможных сбоях в превентивных мерах", - говорит Сара Моррис, профессор цифровой криминалистики в Саутгемптонском университете (Великобритания).- Эта набирающая обороты дискуссия теперь приводит к теориям о том, что инцидент был спланирован и что власти позволили ему произойти".

"Язык тела" и другие фейки

В социальных сетях множатся видеоролики. Например, на платформе X показана женщина, стоящая за Трампом и оглядывающаяся по сторонам. В посте - бездоказательно! - говорится, что ее поведение "крайне подозрительно", а "язык тела указывает на подготовку к чему-то, что вот-вот случится".

Еще одной тревожной тенденцией в социальных сетях стала поспешная идентификация стрелка - опять же без проверки. До того, как ФБР официально раскрыло личность стрелявшего, в соцсетях появились сообщения что стрелял якобы итальянский футбольный комментатор. Он также был ошибочно идентифицирован как член леворадикальной группировки Antifa. Миллионы людей увидели и распространили ложные обвинения, прежде чем ситуация прояснилась.

Модераторы отстают

По словам Моррис, модерация контента становится все более сложной задачей. Израильская технологическая компания Cyabra обнаружила, что изображение улыбающегося Трампа было создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ) через несколько мгновений после стрельбы - и так же быстро распространено в социальных сетях.

Компания также доказала, что боты в социальных сетях способствовали тиражированию лжи на таких платформах, как X, TikTok, Facebook и Instagram, и заявила, что 45% аккаунтов, использующих хэштеги #fakeassassassination и #stagedshooting, были неаутентичными.

"Компаниям необходимо постоянно совершенствовать и адаптировать свои алгоритмы и расширять сотрудничество с независимыми организациями по проверке фактов, чтобы эффективно бороться с этими эволюционирующими угрозами", - сказал Моррис.

Пока же компании, работающие в социальных сетях, могут делать все, что им заблагорассудится, добавляет Офир. "В отсутствие системных решений и нормативных актов мы не сможем замедлить распространение дезинформации, - считает этот эксперт. - Нам нужны более креативные идеи, возможно, инициативы по восстановлению доверия к журналистике и надежным источникам информации, изменение алгоритмов социальных сетей, чтобы они продвигали точный, а не сенсационный и развлекательный контент".

Покушение на убийство стало испытанием для платформы Х Илона Маска, которое, по мнению экспертов, она не прошла. Алгоритм сайта выводили вперед посты как от демократов, так и от республиканцев, создавая воронку заговоров.

Тем временем группа Мета восстановила Трампа в Facebook и Instagram. Его аккаунты там, напомним, были закрыты в 2021 году после мятежа в Капитолии.

Моррис считает, что это решение может привести к росту числа читающих Трампа, независимо от того, согласны они с его взглядами или нет. Эксперт уточнила, что это может созздать дополнительные сложности с модерацией контента.

Один из самых ярких кадров c митинга, где ранили Трампа, стало момент, когда экс-президент стоит с поднятым вверх кулаком и размазанной по лицу кровью и кричит: "Бороться, бороться, бороться". По словам Моррис, его призыв, скорее всего, будет вырван из контекста в социальных сетях. "Трудно установить причинно-следственные связи между высказываниями политиков и реальными событиями", - соглашается Офир.

Оба наших эксперта рады тому, что большинство демократов, включая президента Байдена, немедленно осудили стрельбу. "Мы можем только надеяться, что Республиканская партия последует за ними, пытаясь уменьшить, а не раздуть пламя в эти напряженные времена", - считают они.

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